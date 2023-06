Mercato: Camavinga ouvre la porte du Real à Mbappé

En conférence de presse avec l'équipe de France, Eduardo Camavinga a été invité à s'exprimer sur la possibilité que Kylian Mbappé quitte le PSG pour le Real Madrid cet été ou en 2024.

Il n'y a pas échappé. Au programme de l'habituelle conférence de presse de l'équipe de France, Eduardo Camavinga a été interrogé mardi sur la possibilité que Kylian Mbappé devienne son coéquipier au Real Madrid dans un futur proche, compte tenu de la décision de ce dernier de pas prolonger son contrat au Paris Saint-Germain.

Mais, habile, Eduardo Camavinga a botté en touche: "Il a parlé. À ce sujet, je n'ai rien à dire. S'il est amené à venir, je serais très heureux".

"Tout le monde voudrait Mbappé dans son équipe"

Relancé sur le fait que ce rassemblement des Bleus tombe en pleine période d'agitation sur le marché des transferts, l'ancien Rennais a admis que les joueurs parlaient parfois de leur avenir entre eux: "On est très taquins entre nous, ce sont des sujets qui sont amenés à table ou à n'importe quel moment de la journée. Parfois, on en rigole". Mais pas question de dévoiler la teneur des échanges avec le capitaine des Bleus: "Cela reste entre lui et moi".

"Vous savez tous, c'est un grand joueur. Tout le monde voudrait Kylian dans son équipe", a-t-il malgré tout ajouté.

L'annonce de Kylian Mbappé de ne pas prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain au-delà de l'été 2024 a immédiatement relancé les rumeurs sur un éventuel départ au Real Madrid. D'autant que le club champion de France, mécontent de la décision de son joueur, n'est pas contre un transfert dès cet été. Pour autant, l'intéressé a fait savoir qu'il comptait bien jouer la saison prochaine au PSG, démentant ainsi les informations lui attribuant une volonté de rejoindre le Real Madrid au plus vite.