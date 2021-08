Mercato: Camavinga s’engage au Real Madrid, avec un contrat longue durée

Le Real Madrid a officialisé ce mardi le recrutement d’Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Stade Rennais s’est engagé pour six ans avec le club merengue.

C’est la magie d’une fin de mercato. Tout va beaucoup plus vite. Au lendemain des premières informations sur le possible transfert d’Eduardo Camavinga, le Real Madrid a officialisé la nouvelle ce mardi en fin d’après-midi. A quelques heures de la clôture du marché.

Le milieu de terrain du Stade Rennais s’est engagé pour six saisons avec le club merengue. Jusqu’en 2027. "Du Roazhon Park au Bernabeu, bonne route", lui a souhaité son club formateur, qui avait confirmé dans la matinée à RMC Sport l’imminence de son départ.

>> Suivez les dernières heures du mercato en direct

Un transfert estimé à 30 millions d’euros

Au terme d’un été où son avenir a fait couler beaucoup d’encre, le grand espoir de 18 ans, un temps annoncé proche du PSG, a finalement décidé de rejoindre la Maison Blanche. Il évoluera sous les ordres de Carlo Ancelotti, qui avait réclamé un renfort dans l’entrejeu après la pubalgie contractée par Toni Kroos.

Après l’arrêt des négociations avec Paris pour le transfert de Kylian Mbappé, le Real se console avec un autre international français (3 sélections) qu’il avait depuis longtemps dans son radar. Son transfert est estimé à 30 millions d’euros (hors bonus). Une belle rentrée d’argent pour Rennes, qui a tenté en vain de prolonger sa pépite, représentée depuis janvier dernier par l’agent gallois Jonathan Barnett.

Dans la foulée de son départ, Camavinga a posté un long message à l'attention de son premier club, avec qui il a débuté à l'âge de 16 ans: "Le club me connaît depuis l'âge de mes 11 ans, ils m'ont vu grandir, ils m'ont aidé à évoluer dans le monde du foot et c'est aussi grâce à eux que je suis devenu l'homme que je suis aujourd'hui (...) Le Stade Rennais restera toujours un membre de ma famille, qui m'a soutenu dans les moments forts, comme dans les moment durs. Tous ces moments à vos côtés seront inoubliables et resteront gravés dans nos mémoires".