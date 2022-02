OL-Nice: dialogue avec les ultras, victoire, beau jeu... c'était l'heure de la grande réconciliation

L'OL a battu Nice (2-0) ce samedi, dans la belle affiche de la 24e journée de Ligue 1. Une victoire importante sur le plan comptable, probante dans le contenu et qui pourrait servir de réconciliation avec des supporters jusque-là très agacés.

Se réconcilier pour aborder au mieux cette (longue) dernière ligne droite qui doit conduire le club dans les places européennes... voire sur le podium: l'heure était au dialogue entre l'OL et ses supporters ce samedi, autour du gros match de la 24e journée de Ligue 1 remporté contre Nice (2-0).

Avant le coup d'envoi, le message des ultras était clair: "Votre irrégularité et votre mentalité sont à vomir, réveillez-vous!", avaient écrit les Bad Gones sur une banderole déployée dans le virage nord. Des images pas sans rappeler celles, la veille, d'ultras parisiens entre grève des encouragements et banderoles à gogo lors du match du PSG contre Rennes (1-0.

Cette banderole lyonnaise était évidemment la conséquence directe de la défaite et surtout de la prestation indigente des hommes de Peter Bosz le week-end dernier à Monaco (2-0). Mais aussi de cette modeste (intolérable?) neuvième place au classement avant le début de la J24 du championnat. Bien loin des standards lyonnais, loin aussi des ambitions.

Un échange réclamé de longue date par les ultras

Environ dix minutes après le coup de sifflet final, les joueurs lyonnais sont allés à la rencontre des supporters en tribune. Un dialogue d'une dizaine de minutes s'est alors instauré. Chose que réclamaient avec insistance les Bad Gones. En substance, les ultras ont souligné qu'ils avaient fait cette demande à plusieurs reprises pour avoir des échanges avec le groupe, renouer le contact. Les supporters ont également souligné une certaine méconnaissance mutuelle entre eux et les joueurs humainement et leur volonté d'écouter ce que les hommes de Peter Bosz avaient à dire voire à reprocher.

Les Bad Gones ont envie de plus d'échanges et de partage avec les joueurs et leur ont dit, saluant la détermination montrée sur le terrain dans ce match. Avec également une allusion au cas Jerome Boateng, écarté pour cette rencontre par l'entraîneur, pour des raisons disciplinaires (ce que réfute Peter Bosz en conférence de presse): les informations sont apparues dans la presse et les ultras lyonnais ont confié aux joueurs ne pas trouver cela normal.

Les mots de Léo Dubois

C'est le capitaine Léo Dubois qui s'est exprimé au nom des joueurs. Voici, en substance, la teneur de son propos: "Sachez une chose, c'est qu'on n'a pas pu communiquer ces derniers temps. Ça a été compliqué sur le terrain avec le Covid. On aime que vous soyez là. Si on est là, c'est qu'on est conscients. On a des responsabilités à prendre. Je pense que, ce soir, on a montré ce dont on était capables. Je n'attends pas de tout le monde un amour pour tous les joueurs. On travaille pour être les meilleurs. L'OL doit jouer la Ligue des champions, on va se battre pour ça. On a des valeurs. Je viens ici en tant qu'homme. On va essayer de tout donner."

Une victoire, la manière et une remontée à la sixième place du classement, à cinq points du podium. Avec en prime un dialogue renoué avec des ultras qui, au delà de leur colère récente contre les joueurs, n'oublient pas le départ soudain du directeur sportif Juninho. Si ce n'était pas une soirée parfaite, cela en avait tout l'air ce samedi soir à Lyon. Et cela faisait longtemps.