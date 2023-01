Mercato: Monaco dément un éventuel retour de Vadim Vasilyev au club

Dans un communiqué, l'AS Monaco a démenti ce vendredi tout projet de réintégrer Vadim Vasilyev dans son organigramme. Le dirigeant russe avait été vice-président de l'ASM de 2013 à 2019.

Vadim Vasilyev ne reprendra pas sa place sur le Rocher. Alors que L'Equipe avait évoqué vendredi un éventuel retour de l'ancien vice-président de l'AS Monaco dans l'organigramme du club de la Principauté, celui-ci a rapidement balayé cette possibilité.

Dans un communiqué publié quelques heures plus tard sur ses réseaux de communication, l'ASM a démenti tout comeback du dirigeant russe, à la tête depuis son départ en février 2019 d'une société d'agents de joueurs. Vasilyev, 57 ans, a dirigé l'ASM au quotidien durant plus de six années.

>> Toutes les infos et rumeurs mercato EN DIRECT

L'ASM affiche sa confiance envers son équipe dirigeante

"L’AS Monaco tient à réagir à l’article paru dans le journal L’Équipe et aux fausses informations qu’il comporte (sic). L’AS Monaco et son président Dmitry Rybolovlev démentent fermement l’intention supposée d’un retour de Vadim Vasilyev au club", a déclaré l'ASM.

Avant de réaffirmer "tout son soutien à son équipe dirigeante, autour du directeur général Ben Lambrecht et du directeur sportif Paul Mitchell", ainsi que sa "confiance" à "son entraîneur Philippe Clement et en son groupe professionnel en vue de la deuxième partie de saison". Avec une seule défaite lors des 7 dernières journées (5 victoires, 1 nul), Monaco est actuellement quatrième de Ligue 1, à 5 points du podium et de l'OM, troisième.