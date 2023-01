Mercato: Thierry Henry le reconnait, il "aimerait beaucoup" retrouver un banc

Dans entretien accordé vendredi à Prime Video, l’ancien buteur de l’équipe de France et d’Arsenal Thierry Henry (45 ans) ne cache pas son désir de retrouver un poste d’entraîneur. Après avoir entraîné Monaco et l'Impact Montréal, il a rejoint le staff de la sélection belge.

Un nouveau challenge pour Thierry Henry ? L’intéressé ne dit pas non. Si l’actuel entraîneur adjoint de la sélection belge a démenti avoir candidaté pour le poste de sélectionneur des Diables Rouges, il aspire néanmoins à retrouver un banc "avec un bon projet."

"Mais il faut savoir rester humble à ce sujet, tempère-t-il ce vendredi dans un entretien accordé à Prime Video. Je travaille actuellement en tant qu’assistant coach avec la Belgique. On parle de futur et qui sait, peut-être qu’un jour avec le bon projet…" Si la carrière de joueur de l’ex-légende d’Arsenal et des Bleus fut rythmée par les buts et les trophées, celle d’entraîneur n’a pas encore vraiment décollé.

Un peu d'amertume sur son passage à Monaco

Son passage à l'AS Monaco ? "Peu de gens le savent mais j’ai dû composer avec 13 joueurs blessés. Ils m’ont donné deux mois et demi et finalement j’ai été remercié." L’Impact Montréal ? "Je suis finalement rentré, car je n’avais pas vu mes enfants pendant presque un an. C’était vraiment difficile pour moi, c’était pendant le Covid, on jouait tous les matchs à l’extérieur. Il a fallu gérer les émotions des joueurs, les égos de certains…"

Après avoir été dans l’ombre du nouveau sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez, Thierry Henry envoie donc une bouteille à la mer : "S’il devait se présenter une autre opportunité, bien évidemment, je devrais étudier la question, mais oui, j’aimerais beaucoup..."