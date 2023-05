Mercato: Chelsea ciblerait encore plusieurs joueurs pour cet été, dont Osimhen

D'après le Guardian, Chelsea ciblerait plusieurs joueurs pour le prochain mercato estival, dont Victor Osimhen en priorité. Outre un buteur, les Blues chercheraient aussi un nouveau gardien et des milieux de terrain.

Todd Boehly compte encore investir. Après une saison ratée, Chelsea prépare déjà la suivante avec l'officialisation imminente de Mauricio Pochettino au poste d'entraîneur. Selon The Guardian, les Blues aimeraient se reconstruire avec des recrues à plusieurs postes. Un numéro 9 serait ciblé et le nom de Victor Osimhen aurait la préférence des dirigeants.

Actuellement sous contrat jusqu'en 2025 à Naples, Victor Osimhen a contribué au troisième Scudetto de l'histoire du club napolitain cette saison. Ces dernières semaines, la presse italienne rapportait que le président Aurelio De Laurentiis voulait récupérer 150 millions d'euros en cas de transfert pour son joueur.

Des champions du monde ciblés

Outre Osimhen, Lautaro Martinez (Inter Milan) et Ivan Tonez (Brentford) apparaîtraient aussi comme des cibles potentielles en attaque. Chelsea chercherait aussi un nouveau gardien et des milieux de terrain. Emiliano Martinez (Aston Villa), David Raya (Brighton) et André Onana (Inter Milan) seraient ciblés pour remplacer Edouard Mendy.

Les noms d'Alexis Mac Allister et de Moisés Caicedo, tous les deux à Brighton, reviendraient aussi pour l'entrejeu, tout comme celui de Declan Rice mais la bataille pour le joueur de West Ham semble se jouer entre Arsenal et Manchester United. Annoncé sur le départ, le milieu offensif Mason Mount pourrait lui rester puisque Pochettino compterait sur lui.

Une chose est sûre: après des investissements de plusieurs centaines de millions d'euros lors des deux périodes de mercato, Chelsea va devoir dégraisser pour recruter à nouveau. Outre l'absence d'Europe la saison prochaine, les Blues seront aussi surveillés financièrement par les instances, de quoi réduire la marge de manœuvre.