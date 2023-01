Mercato: Chelsea confiant pour la signature de Mudryk

Alors qu’Arsenal semblait bien parti pour attirer la pépite ukrainienne Mykhailo Mudryk (22 ans), Chelsea a pris l’avantage et se dit confiant pour la signature du joueur du Shakhtar, dont le directeur sportif était à Stamford Bridge jeudi.

La bataille pour recruter Mykhailo Mudryk (22 ans) semble tourner à l’avantage de Chelsea. Selon plusieurs médias anglais, les Blues font part de leur optimisme pour faire venir l’ailier du Shakhtar Donetsk. La préférence du joueur serait de rejoindre Arsenal, qui semblait en pole sur ce dossier avant que les deux premières offres soient refusées. Les discussions avec Chelsea avanceraient bien mieux.

Selon The Guardian, des représentants des deux clubs se sont rencontrés à Londres cette semaine. Jeudi soir, Dario Srna, directeur sportif de Donetsk, a été repéré dans les tribunes de Stamford Bridge lors du match entre Chelsea et Manchester City (0-1). L’ancien milieu de terrain croate était assis quelques rangs devant le propriétaire des Blues, Todd Boehly. Selon le Daily Mail, il s’est rendu à Londres ces derniers jours pour discuter de l’avenir de sa star, sous contrat jusqu’en 2026 mais sur le départ.

Il était accompagné par Sergei Palkin, le directeur exécutif du Shakhtar. Il a aussi été immortalisé autour d’un café en compagnie d’Eduardo, ancien joueur d’Arsenal, et Willian, ancien joueur d’Arsenal et Chelsea dont il a été le coéquipier

Chelsea pourrait formuler une offre de 68 millions d’euros, plus 23 millions d’euros de bonus. Un montant bien plus élevé que celui proposé par Arsenal (50 millions d’euros, pouvant atteindre 74 millions avec les bonus). Refroidi par Benfica sur le dossier Enzo Fernandez, sa priorité dans l’entrejeu, Chelsea serait désormais bien décidé à arracher Mudryk. Avec leur offre supérieure à celle d’Arsenal et des discussions positives, les Blues ont l’avantage.