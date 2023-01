Mercato: Chelsea prêt à griller Arsenal pour la pépite Mudryk

Selon la presse anglaise, Mykhailo Mudryk pourrait finalement rejoindre Chelsea plutôt qu’Arsenal. Le Shakhtar Donetsk, qui réclame 100 millions d’euros, serait entré en discussion avec les Blues pour son jeune attaquant.

Mykhailo Mudryk attend son cadeau. À la veille de son 22e anniversaire, l’attaquant du Shakhtar est très courtisé mais toujours au Shakhtar Donetsk, alors que son contrat expire dans quatre ans. Le directeur sportif du club ukrainien, Darjo Srna, serait à Londres pour poursuivre les négociations. Sauf qu’il discuterait désormais avec Chelsea et plus seulement Arsenal, apprend The Athletic.

Le Shakhtar veut 100 millions d'euros

Une autre rencontre entre le Shakhtar et les Blues serait prochainement prévue, alors qu’aucun accord n’a été trouvé avec les Gunners, qui semblent vouloir insister sur ce dossier. Arsenal avait vu une première offre de 60 millions d’euros, dont 20 de bonus, être refusée puisque 100 millions d’euros sont réclamés pour la pépite ukrainienne.

En novembre dernier, le joueur disait son envie de jouer à Arsenal et a récemment insisté dans une story Instagram, postée devant un match des Gunners. Carlo Nicolini, directeur sportif adjoint, confirmait la semaine dernière l’intérêt du club londonien.

"60 millions d'euros, c'est trop faible"

"Nous considérons que 60 millions d’euros, c’est trop faible, affirmait-il. Notre directeur sportif (Darijo Srna) a dit qu'il fallait une offre plus proche du transfert de Jack Grealish (transféré d'Aston Villa à Manchester City pour 117,5 millions d'euros en 2021) que celui d'Antony (de l'Ajax à Manchester United pour 95 millions d'euros en 2022). Si on nous propose 40 millions d’euros, ce ne sera même pas pris en considération". Chelsea sait ce qui lui reste à faire pour arracher Mudryk à son meilleur ennemi.