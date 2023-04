Real Madrid: Ancelotti dévoile le nom du club qu’il n’entraînera jamais

Carlo Ancelotti s'est montré assez clair au sujet de son avenir ce vendredi face à la presse. A un peu plus d'un an de la fin de son contrat au Real Madrid, le technicien italien a assuré qu'il n'entraînerait jamais le FC Barcelone.

Passé par Parme, l'AC Milan ou encore la Juventus et Naples en Serie A, Carlo Ancelotti a multiplié les expériences au sein de plusieurs formations du championnat. Idem en Premier League où l'entraîneur italien a dirigé Chelsea et Everton. Mais en Espagne, l'actuel entraîneur du Real a fermement expliqué qu'il ne signerait jamais au Barça. A 63 ans, celui dont le contrat à Madrid se terminera en juin 2024 a rappelé son attachement au club merengue alors que son nom est souvent associé au Brésil.

"Je n'échangerais avec Xavi pour rien au monde, a lancé le Mister dans des propos relayés par les médias espagnols ce vendredi à deux jours de la réception de Villarreal en Liga. D'abord parce que je ne pourrais pas entraîner Barcelone et ensuite parce que je suis complètement heureux ici. Je suis dans le meilleur club du monde et je me sens très aimé ici."

Le Real encore en lice sur tous les tableaux

Distancé par le Barça en championnat, le Real Madrid accuse douze points de retard sur son rival catalan avant la 28e journée de Liga. Mais Carlo Ancelotti veut encore encore y croire alors que "les mathématiques ne condamnent pas" son équipe.

Surtout, les Madrilènes viennent de porter un rude coup sur la tête de l'équipe blaugrana cette semaine. Battus à l'aller à domicile, les protégés du Mister sont allés chercher une écalatante victoire au Camp Nou (0-4) lors de la demi-finale retour de Coupe du Roi.

Vainqueur de cette compétiton à une seule reprise, en 2014, Carlo Ancelotti espère remporter un autre trophée face à Osasuna le 6 mai prochain. Surtout, le Real tentera d'aller gagner un deuxième titre consécutif en Ligue des champions.

Dès mercredi prochain, le groupe merengue défiera Chelsea lors du quart de finale aller (dès 21h sur RMC Sport 1). Une fois le rendez-vous continental passé, le Real pourront se concentrer pleinenement sur le championnat où un miracle pourrait leur permettre de croire encore au titre. Mais pour l'instant, c'est bien l'équipe que Carlo Ancelotti se refuse à entraîneur qui domine la Liga.