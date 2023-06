Mercato: Manchester United fait le forcing pour attirer Mount, priorité de ten Hag

Moins utilisé cette saison par Chelsea, Mason Mount se rapproche d'un transfert à Manchester United, qui s'apprête à faire une nouvelle offre pour le milieu de terrain anglais.

Décidément, les jeunes milieux de terrain anglais ont la cote. Elu meilleur joueur de la saison en Bundesliga, Jude Bellingham (19 ans) a rejoint le Real Madrid pour plus de 100 millions d’euros et un contrat de six ans. Declan Rice (24 ans), lui, fait l’objet d’une sacrée bataille entre Arsenal et Manchester City. Les enchères pourraient là aussi atteindre des sommets pour le capitaine de West Ham.

De son côté, Manchester United fait le forcing pour attirer Mason Mount (24 ans). Selon les informations ce jeudi du journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, les négociations avancent bien avec Chelsea et un dénouement est attendu d’ici la fin de la semaine prochaine. Les Red Devils s’apprêtent à faire une nouvelle offre et espèrent pouvoir boucler rapidement ce dossier.

Pochettino l'apprécie

Lancés dans une grande opération dégraissage, les Blues attendent entre 70 et 75 millions d’euros pour lâcher leur milieu de terrain sous contrat jusqu'en 2024. Freiné par des pépins physiques et branché sur courant alternatif, Mount a perdu sa place de titulaire cette saison, même s’il a disputé 35 matchs toutes compétitions confondues pour un total de trois buts et six passes décisives.

D'après The Guardian, Erik ten Hag en a fait une de ses priorités de cet été. Le coach mancunien apprécie particulièrement la polyvalence de l'ancien joueur de Derby... tout comme Mauricio Pochettino. Le nouvel entraîneur de Chelsea, qui s'apprête à perdre Kai Havertz et Mateo Kovacic, proches respectivement d'Arsenal et City, pourrait être tenté de bloquer un départ de Mount.