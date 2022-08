Mercato: Chicharito prêt à jouer gratuitement pour Manchester United

Six ans après avoir quitté Manchester United, Chicharito, actuellement aux Los Angeles Galaxy, a indiqué au Daily Mirror qu'il serait prêt à jouer gratuitement pour les Red Devils si le club le voulait.

Depuis 2020, Chicharito coule des jours heureux sur la côte ouest des Etats-Unis, où il évolue avec les Los Angeles Galaxy depuis 2020. Mais le Mexicain de 34 ans, passé par Manchester United entre 2010 et 2016, reste très attaché au club mancunien, pour lequel il a joué 157 matchs et inscrit 59 buts.

"Si United venait pour moi, je dirais 'Oui, je joue gratuitement.' Bien sûr que je le ferai", a expliqué Javier Hernandez lors d'un entretien accordé au Daily Mirror, alors que la situation des Red Devils est délicate en interne, plombée par le cas Ronaldo et un mercato qui piétine.

En quête d'un titre à Los Angeles

Le Mexicain a aussi indiqué qu'il se sentait bien à Los Angeles et souhait y gagner un titre. "Je veux être très respectueux vis-à-vis de mon club", a-t-il assuré. Mais il reste toutefois un observateur avisé de la situation à Manchester United, le club où il est resté le plus longtemps avant de vadrouiller au Real, à Leverkusen, West Ham et enfin à Séville, sa dernière expérience européenne.

"United doit passer au-dessus du fait que Sir Alex Ferguson est parti, souligne Chicharito. Aimerait-on avoir quelqu'un de similaire ? Oui, oui, oui. Mais Sir Alex Ferguson est parti et ce ne sera plus jamais pareil. (...) United est aujourd'hui dans le même processus que Liverpool à l'époque où j'étais en Angleterre." Les Reds, depuis, ont retrouvé les sommets, alors que du côté de Manchester United, on commence à perdre patience.