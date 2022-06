Mercato: Chiellini devrait s’engager avec le Los Angeles FC

Giorgio Chiellini va s’engager avec le Los Angeles FC dans les prochains jours d’après la presse italienne. Âgé de 37 ans, le défenseur qui vient de faire ses adieux à la Juve et à la Nazionale va découvrir un nouveau championnat après avoir passé 21 saisons en Italie.

En fin de contrat avec la Juventus Turin, Giorgio Chiellini va traverser l’Atlantique pour relever un dernier défi avant de prendre sa retraite. Selon Sky Sport Italia, le défenseur italien a trouvé un accord avec le Los Angeles FC lors d’un rendez-vous à Londres avec Will Kuntz, dirigeant du club californien. Toujours d’après le média italien, tous les voyant sont au vert et “il ne manque plus que la signature” du joueur de 37 ans.

“Brichiel” a annoncé son départ de la Vieille Dame le 11 mai dernier après la défaite de la Juventus en finale de la Coupe d’Italie contre l’Inter Milan. Le roc transalpin ignorait alors s’il allait continuer sa carrière, hésitant entre la retraite ou une dernière aventure en MLS, avant de finalement opter pour l'aventure californienne.

Arrivé à Turin en 2004, Giorgio Chiellini y a passé 17 saisons jalonnées de neuf scudetti et cinq coupes d’Italie. Côté international, Chiellini a porté le maillot de la Nazionale à 117 reprises entre 2004 et 2022. Le défenseur italien a disputé son dernier match avec la sélection ce mercredi lors de la Finalissima contre l'Argentine à Wembley (3-0 pour l'Albiceleste), avant de conclure un accord avec le club californien dans la capitale anglaise.

Cette pige américaine devrait être la dernière étape d’une carrière de joueur débutée en 2000 du côté de Livourne. Sky Sport Italia indique qu’un poste de dirigeant l’attend en Italie une fois les crampons raccrochés.

Actuellement leader de la conférence Ouest de la MLS à mi-championnat, Los Angeles pourrait accueillir un renfort de poids aux côtés de Carlos Vela, lui aussi passé par l’Europe.