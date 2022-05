Serie A: la Juve célèbre Chiellini et Dybala, la Lazio fête l'Europe

La Lazio a arraché le match nul lundi soir face à la Juventus en Serie A (2-2) et a ainsi assuré sa place en Ligue Europa pour la saison prochaine. Le public turinois a lui rendu hommage à Giorgio Chiellini et Paulo Dybala.

La Lazio Rome a assuré ce lundi sa place en Ligue Europa la saison prochaine en arrachant in extremis le nul (2-2) chez la Juventus, qui avait surtout à l'esprit à célébrer la "der" à domicile de Giorgio Chiellini et Paulo Dybala.

Avec ce point, obtenu grâce à un but de Sergej Milinkovic-Savic à la 96e minute, les Laziali de l'ex-entraîneur turinois Maurizio Sarri sont assurés de finir 5e ou 6e et disputeront dont la C3. L'autre place pour la Ligue Europa et celle (la 7e) pour la Ligue Europa Conférence se joueront lors de l'ultime journée entre la Roma (6e), la Fiorentina (7e) et l'Atalanta (8e).

Ovationnés par les tifosi

La Juve a, elle, son billet en poche pour la Ligue des champions depuis plusieurs semaines et a donc pu se consacrer à célébrer la dernière apparition à domicile sous la tunique bianconera du capitaine Chiellini et du meneur argentin Dybala.

Le premier a été remplacé après seulement 17 minutes, comme le nombre d'années passées à la Juve, le second à la 78e minute. Tous deux ont été enlacés par les partenaires et longuement acclamés par les tifosi. Dusan Vlahovic a également rendu hommage à Dybala en imitant sa célébration en masque de gladiateur après avoir ouvert la marque de la tête (10e).

Dusan Vlaovic a rendu hommage à Paulo Dybala sur la célébration de son but. © Icon Sport

Pas abattue par le second but turinois venu d'une belle frappe enveloppée d'Alvaro Morata (36e), la Lazio est revenue dans le match en début de seconde période sur une tête de Gil Patric prolongée dans son propre but par Alex Sandro (51e) avant d'arracher l'égalisation - et la C3 - au bout du temps additionnel.