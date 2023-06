Mercato: Clermont lance le mercato en Ligue 1 et recrute Boutobba, ancien grand espoir de l’OM

Clermont a annoncé la signature de Bilal Boutobba (24 ans), milieu offensif formé à l’OM, où il reste comme le plus jeune joueur de l’histoire du club à avoir joué en Ligue 1. Il arrivé libre après son départ de Niort.

Le mercato s’agite déjà en Ligue 1 avant même son ouverture (le 10 juin). Clermont a annoncé la signature de Bilal Boutobba (24 ans), milieu de terrain, ce mercredi. Le joueur arrive libre après la fin de son contrat à Niort où il a passé trois ans. Malgré la saison galère de l’équipe (dernière de Ligue 2, relégation en National), le milieu offensif a signé son exercice la plus prolifique sur le plan statistique (11 buts). Il va désormais retrouver l’élite dans les rangs de l’équipe surprise de la saison avec une huitième place à la clé.

Plus jeune joueur de l'histoire de l'OM à avoir joué en L1

Le joueur a été lancé très jeune avec l’OM sous les ordres de Marcelo Bielsa. Le natif de la cité phocéenne est même toujours le plus jeune joueur de l’histoire du club à avoir disputé un match de Ligue 1 à 16 ans et 3 mois. Il en avait joué trois lors de la saison 2014-15. Il a finalement quitté le club en 2016 pour rejoindre le FC Séville et son équipe réserve avant de revenir à France, à Montpellier, en 2018. En échec de l’Hérault (3 matchs de L1 en deux ans), il s’est relancé à Niort en 2020 où il a joliment rebondi.

"Je suis très content de signer au Clermont Foot 63, s’est-il réjoui sur le site officiel du club auvergnat. C’est une belle équipe qui joue très bien au ballon avec un coach (Pascal Gastien, ndlr) dont j’apprécie le travail. J’ai beaucoup entendu parler de lui quand je suis arrivé à Niort." L’entraîneur auvergnat est intimement lié aux Chamois où il a longtemps joué (1982-1988) avant d’intégrer le staff d’abord comme adjoint (2000), puis à la tête de la réserve (2000-2009), puis de l’équipe première (2009-2014)

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

"Après trois belles saisons passées aux Chamois, je suis heureux de retrouver la Ligue 1 Uber Eats, ajoute Boutobba. Il faudra maintenant que je travaille encore plus pour pouvoir m’imposer. J’ai hâte de reprendre l’entrainement pour découvrir mes nouveaux partenaires et apprendre au quotidien avec tous ces joueurs d’expérience."