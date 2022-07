Mercato: Clermont règle ses comptes avec Hountondji après son départ à Angers

Clermont a fustigé ce lundi Cédric Hountondji après son départ à Angers. Le club auvergnat reproche au défenseur de 28 ans d’avoir brusquement changé d’avis alors qu’il avait signifié rester la saison prochaine.

Clermont n’a pas vraiment digéré le départ de Cédric Hountondji à Angers lors du mercato estival. Le club auvergnant a profité lundi d’un communiqué officialisant le départ du défenseur central pour régler ses comptes avec lui. Visiblement, le joueur de 28 ans a fait volte-face après avoir annoncé son intention de rester pour finalement forcer son départ et s'engager jusqu'en 2026 avec le SCO.

"Le Clermont Foot 63 a le regret de devoir annoncer le départ de Cédric Hountondji alors qu’il comptait sur le joueur pour la saison 2022-2023, a regretté le club clermontois via un texte publié sur son site. Après avoir annoncé à la reprise en juin qu’il resterait au CF63, le joueur a soudainement annoncé qu’il souhaitait irrévocablement rejoindre un autre club, de surcroît concurrent direct dans la lutte pour le maintien."

Clermont s’en prend à un intermédiaire malintentionné

A un an de la fin de son contrat, Cédric Hountondji a donc choisi de changer d’air en quittant l’équipe entraînée par Pascal Gastien afin de rejoindre celle dirigée par Gérald Baticle. Si du côté angevin on s’est félicité de cette arrivée, qui vient renforcer un secteur amputé de Romain Thomas, Ismaël Traoré et Vincent Manceau cet été, du côté de Clermont ce départ de ne passe pas.

"[Une décision prise] Sous l’impulsion d’un intermédiaire organisant ardemment son départ depuis plusieurs semaines comme il avait déjà essayé de le faire vainement à l’été 2021, a encore taclé le club auvergnant dans son communiqué. Et ce, à trois semaines du premier match de la saison à venir."

Clermont heureux d'avoir "contribué à la relance de la carrière" d’Hountondji

Certes, le CF63 a touché quelques millions d’euros dans cette opération (entre 2 et 4 millions d’euros selon les éléments parus dans plusieurs médias) mais cela n’enlève pas l’amertume de ce départ. Surtout pour rejoindre un club qui pourrait faire partie des concurrents directs pour le maintien lors de la saison 2022-2023 où quatre formations de Ligue 1 seront reléguées en vue du passage à 18 équipes. Cet enjeu sportif, Clermont Foot ne l’oublie pas.

Et Clermont de conclure son message en souhaitant bonne chance à l’international béninois (18 sélections), avec une ultime pique en guise d’adieu: "Néanmoins, le Clermont Foot 63 restera heureux d’avoir contribué à la relance de la carrière de Cédric et le remercie pour ce qu’il a apporté ces trois dernières saisons."