Ligue 1: l'OL dévoile son (étonnant) maillot extérieur

L'OL a dévoilé ce mardi le maillot extérieur que porteront les joueurs et les joueuses du club hors de leurs bases cette saison. Un design qui rappelle le maillot third de la saison passée.

L'OL ne déroge pas aux traditions. Le club rhodanien a dévoilé ce mardi le nouveau maillot extérieur que porteront les joueurs et les joueuses hors de leurs bases cette saison. Une tunique rouge, coupée de bleu, dans un design qui rappelle le maillot third de la saison passée.

"Ce second maillot symbolise le lien unissant le club à son public, comme une déclinaison revisitée de la ferveur du public Lyonnais, explique l'OL dans un communiqué. Tout au long de sa riche histoire, l’Olympique Lyonnais a en effet toujours pu compter sur le soutien indéfectible du 12e homme. À domicile comme à l’extérieur, la présence du public, les chants et les tifos du stade ont toujours accompagné les joueurs et les joueuses avec passion et encouragements. Cet amour commun du maillot s’exprime dans le design de la tenue qui exploite les couleurs traditionnelles du club et de sa ville, le rouge et le bleu. Ces motifs colorés qui s'entremêlent viennent ainsi renforcer le sentiment d’appartenance de toute une communauté autour du même blason."

Un maillot étrenné dès ce mardi ?

Cette tunique pourrait être portée pour la première fois ce mardi à l'occasion du double match amical face au Dynamo Kiev. Trois jours après une victoire face à Bourg-en-Bresse (4-2), marquée par le retour d'Alexandre Lacazette, les hommes de Peter Bosz enchaînent avec deux matchs amicaux consécutifs face à l'équipe ukrainienne au stade Pierre Rajon de Bourgoin (18 heures et 21 heures).

Le coach néerlandais a d'ailleurs convoqué un groupe de 33 joueurs, parmi lesquels se trouvent de nombreux jeunes mais pas Corentin Tolisso (blessé), Rayan Cherki ou Maxence Caqueret, qui vient de prolonger d'une saison supplémentaire avec son club formateur.