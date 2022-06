Mercato: Cristiano Ronaldo aurait été proposé à l'AS Rome

Agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes aurait proposé les services de Cristiano Ronaldo à l'AS Rome selon la presse italienne. Les rumeurs se multiplient autour de l'attaquant portugais de 37 ans, qui dispose encore d'une année de contrat avec Manchester United.

L'incertitude règne sur l'avenir de Cristiano Ronaldo. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec Manchester United, l'attaquant portugais de 37 ans est annoncé proche d'un départ. Après la rumeur du Bayern Munich, c'est désormais vers l'Italie qu'il faut se tourner et plus précisément du côté de l'AS Rome.

Selon la Gazzetta dello Sport et Retesport, Jorge Mendes, l'agent de Cristiano Ronaldo, aurait proposé les services du joueur. Récent champion d'Europe par le biais de l'Europa Conference League, la nouvelle compétition de l'UEFA, le club romain est entraîné par José Mourinho, compatriote et ancien coach de "CR7" au Real Madrid. Même si les relations entre les deux hommes n'ont pas toujours été au beau fixe, les dirigeants de l'AS Rome seraient intéressés par cette perspective.

Le nouveau patron de Chelsea serait aussi intéressé

Ces derniers jours, le quotidien portugais Record affirmait que Cristiano Ronaldo avait mis la pression à Manchester United, demandant à ce que l'équipe s'améliore, sous risque qu'il s'en aille au cas échéant. Pour son retour à Manchester United, Cristiano Ronaldo reste sur une saison à 24 buts en 39 matchs toutes compétitions confondues. Mais l'équipe a terminé à la sixième place de Premier League, synonyme de qualification en Europa League. En rejoignant l'AS Rome, "CR7" disputerait la même compétition européenne, lui qui veut toujours briller en Ligue des champions.

La presse britannique parle elle d'un possible intérêt également de Chelsea et de son nouveau propriétaire Todd Boehly pour le quintuple Ballon d'Or. Président et directeur sportif par intérim, l'Américain aurait rencontré aussi Jorge Mendes. Nouvel entraîneur en poste à Manchester United, Erik ten Hag compte lui bel et bien sur Ronaldo pour la saison à venir, comme ses dirigeants. Pour l'heure, les Red Devils n'ont encore annoncé aucune recrue.