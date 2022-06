Mercato: malgré la rumeur Bayern, Cristiano Ronaldo devrait finalement rester à Manchester United

Des rumeurs faisaient état d'un départ de Cristiano Ronaldo, apparemment frustré par le manque de recrutement de Manchester United. CR7 devrait toutefois rester à Old Trafford sous la direction d'Erik ten Hag, comme le rapporte Sky Sports, qui précise que sa branche allemande rapporte que les spéculations autour d'un transfert Bayern Munich ne sont pas non plus fondées.

Cristiano Ronaldo devrait rester à Manchester United cet été et se présentera à l'entraînement de pré-saison début juillet, affirme Sky Sport ce vendredi, malgré les informations selon lesquelles il serait prêt à quitter le club.

Ronaldo attendu pour la pré-saison

Le quotidien sportif portugais Record affirmait ce vendredi matin que Ronaldo souhaitait partir, craignant que le nouvel entraîneur Erik ten Hag n'ait pas les bons outils pour se battre pour les titres, alors qu'il serait également frustré par le mercato des Red Devils jusqu'à présent.

Pourtant la chaîne anglaise assure que le joueur de 37 ans devrait revenir pour la préparation d'avant-saison, après ses vacances d'été. Repos qui sera d'ailleurs légèrement prolongé en raison de sa participation, avec le Portugal, aux trois premiers matchs de la Ligue des nations en juin.

Pas de transfert au Bayern en vue

Selon le quotidien espagnol AS, le Bayern Munich serait intéressé par la signature de Ronaldo si Robert Lewandowski rejoignait le FC Barcelone, ce qui n'est pas du tout le cas selon Sky en Allemagne. Ronaldo ne correspondrait pas à la philosophie de transfert du Bayern, tandis que le club essaie toujours de persuader Lewandowski d'aller jusqu'au bout de son contrat malgré l'offre de 40 millions d'euros du FC Barcelone pour l'attaquant polonais.

Erik Ten Hag a confirmé, lors de sa conférence de presse de présentation à United, que Ronaldo faisait partie de ses plans pour la nouvelle saison, et a dit qu'il apporterait des "buts" à son équipe. Manchester United est en pleine reconstruction après avoir laissé partir Paul Pogba, Jesse Lingard, Edinson Cavani, Nemanja Matic et Juan Mata à l'expiration de leurs contrats.

Pour l'instant les Red Devils n'ont toujours pas recruté lors de ce mercato, mais ils affirment être à l'affut de plusieurs recrues. Le club est en pourparlers avec le FC Barcelone au sujet du milieu de terrain Frenkie de Jong, tandis que d'autres joueurs qui ont travaillé avec Ten Hag à l'Ajax, notamment Jurrien Timber et Antony, ont également été cités.