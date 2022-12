Mercato: Cristiano Ronaldo dément un accord avec Al-Nassr

Cristiano Ronaldo a glissé quelques mots sur son avenir et les informations selon lesquelles il aurait trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr contre un salaire mirobolant.

Cristiano Ronaldo (37 ans) s’est montré moins expressif face aux médias que sur le bord du terrain, mardi lors du huitième de finale de la Coupe du monde entre le Portugal et la Suisse (6-1). Placé sur le banc au coup d’envoi, l’attaquant portugais a fait bonne figure en affichant un large sourire sur chaque but de son équipe avant d’entrer en jeu à la 74e minute à la place de Joao Felix. A l’issue de la rencontre, il ne s’est pas trop épanché sur ce choix tactique de Fernando Santos, le sélectionneur. Il a en revanche glissé quelques mots sur son avenir en démentant un accord avec le club saoudien d’Al-Nassr.

"Non, ce n’est pas vrai"

"Non, ce n’est pas vrai", a-t-il lancé aux journalistes en zone mixte d’un pas pressé. Ces derniers jours, plusieurs médias espagnols ont annoncé un accord entre le joueur et le club basé à Riyad. Un contrat de deux ans et demi l’attendrait contre un gigantesque chèque de 200 millions d’euros annuels de salaire. Le quintuple Ballon d’or est libre de tout contrat depuis deux semaines et la résiliation de son bail avec Manchester United en réaction à son interview virulente contre le club et l’entraîneur Erik ten Hag.

Si la star portugaise ne s’est pas attardée face aux journalistes après la démonstration de son équipe, elle a tout de même adressé ses pensées à Pelé, légende brésilienne actuellement hospitalisée. "J’espère une amélioration pour Pelé, a-t-il confié. Notre roi doit aller mieux, c'est ce que nous voulons."

"CR7" a aussi exprimé sa joie sur Instagram quelques heures après le coup de sifflet final. "C’est un jour incroyable pour le Portugal, avec un résultat historique dans la plus grande compétition du football mondial, a-t-il écrit. Prestation de luxe d'une équipe pleine de talent et de jeunesse. Notre sélection est à féliciter. Le rêve reste vivant! Jusqu'à la fin! Allez le Portugal!"