Mercato: l'armada qui attend Cristiano Ronaldo en Arabie saoudite

Libre de tout contrat, Cristiano Ronaldo est annoncé avec insistance en Arabie saoudite au club d'Al-Nassr par la presse espagnole. L’attaquant portugais pourrait ainsi rejoindre une équipe ambitieuse et composée de plusieurs joueurs assez bien connus du grand public sous les ordres de Rudi Garcia.

Rudi Garcia va peut-être bientôt se frotter les mains. Consultant pour l’un des diffuseurs de la Coupe du monde 2022 au Qatar, l’entraîneur français pourrait bientôt accueillir Cristiano Ronaldo au sein de son équipe. En poste à Al-Nassr en Arabie saoudite, le technicien tricolore serait en passe de voir la star portugaise débarquer dans son groupe selon les informations du journal Marca.

Libre de tout contrat après son départ de Manchester United, le quintuple lauréat du Ballon d’or fait l’objet d’une cour assidue de la part du club saoudien et la transaction semble faisable. Outre un bail XXL de deux années et demie estimé à 200 millions d’euros par an, CR7 rejoindrait une équipe aux allures d’armada lors de cet exil doré.

>> Toutes les infos et rumeurs du mercato en direct

Deux anciens de l’OM

Nommé en juillet dernier, Rudi Garcia compte déjà sur un sacré effectif à Al-Nassr. L’actuel deuxième du championnat (après huit journées) ne manque pas d’anciens de Ligue 1. Et si l’équipe est majoritairement composée de joueurs saoudiens, les stars étrangères ne manquent pas. Après son départ houleux de l’Olympique de Marseille, Alvaro Gonzalez a répondu favorablement aux sirènes du Golfe. Mais le défenseur espagnol n’est pas l’unique ancien taulier marseillais que Cristiano Ronaldo pourrait rejoindre.

Au milieu de terrain, l’expérimenté Luiz Gustavo est également de la partie. Arrivé en provenance de Fenerbahçe pendant l’été 2022, le Brésilien a déjà marqué quatre buts et délivré deux passes décisives cette saison en D1 saoudienne. Titulaire à chaque match, l’ancien joueur de la Seleçao est venu rappeler qu’il avait encore de bonnes jambes à 35 ans. Peut-être suffisant pour le convaincre de prolonger son contrat qui expirera en juin 2023. La présence de CR7 dans l’effectif pourrait aussi constituer un plus pour le persuader de rester.

Les ex de la Ligue 1 à l’honneur

Deux anciens jolis noms de l’OM, certes, mais d’autres ex-joueurs de Ligue 1 ont aussi rejoint Al-Nassr ces derniers mois. Passé par Nice avant de jouer à Arsenal et Naples, David Ospina s’est engagé pendant le dernier mercato estival en Arabie saoudite. A l’image de Luiz Gustavo et Alvaro Gonzalez, le gardien colombien de 33 ans a signé en étant libre de tout contrat.

De quoi lui garantir un beau salaire et une prime à la signature alléchante après son départ de Serie A. Un joli coup également réalisé lorsque le club de Riyad aux neuf titres de champion a enrôlé Ghislain Konan. En fin de contrat à Reims, le défenseur ivoirien a opté pour le Golfe plutôt que de rester en Europe. Un choix de carrière qui peut surprendre pour un bon joueur de L1 âgé de seulement 26 ans.

Un peu plus vieux, il fêtera ses 31 ans en janvier prochain, Vincent Aboubakar a lui aussi décider de s’exiler en D1 saoudienne. L’ancien buteur de Valenciennes et Lorient a franchi le cap en 2021 avec une fin d’aventure compliquée à Porto et un passage oubliable d’une saison au Besiktas.

Si l’attaquant camerounais vient de marquer les esprits avec une louche fantastique au Mondial 2022, une possible association avec Cristiano Ronaldo à Al-Nassr risque de faire des étincelles.

Une équipe bâtie pour le titre?

Une présence qui ne fait pas tache, non plus, celle d’Anderson Talisca. Régulièrement annoncé dans les plus gros clubs européens lors de son passage au Benfica, le Brésilien a depuis multiplié les expériences bien payées dans des pays exotiques au Besiktas Istanbul ou en Chine. Idem pour Gonzalo Martinez, international argentin à trois reprises et ancien crack de River Plate et de la MLS, qui empile les buts à Al-Nassr.

En ajoutant à ces anciennes gloires (ou espoirs) du football pas moins de six internationaux saoudiens présents à la Coupe du monde au Qatar parmi les 26 de Hervé Renard, cela commence à faire une belle équipe. La reprise du championnat saoudien et la lutte pour le titre face à Al-Shabab, Al-Ittihad et contre Al-Hilal promet de belles batailles. Reste donc à savoir si Cristiano Ronaldo y participera ou si le Portugais de 37 ans relèvera un autre défi loin de cette pré-retraite en Arabie saoudite.