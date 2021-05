Juventus: Cristiano Ronaldo renverse l'Udinese

Malmenée par l'Udinese, la Juventus s'est finalement imposée (2-1) grâce à Cristiano Ronaldo, renversant la rencontre dans les dix dernières minutes de cette affiche comptant pour la 34e journée de Serie A. Une victoire importante en vue de la course à la prochaine Ligue des champions.

Pour la première fois en l'espace des dix dernières années, la Juventus ne sera pas championne cette saison en Serie A. L'honneur en revient à l'Inter Milan, sacré champion ce dimanche grâce à un nul de l'Atalanta. Mais pour le club de Turin, l'objectif d'une qualification pour la prochaine Ligue des champions demeure et Cristiano Ronaldo a mis fin à sa disette lors d'une précieuse victoire (2-1) face à l'Udinese.

Pourtant dès le début du match (9e), l'Udinese a ouvert le score grâce à Nahuel Molina sur un coup-franc rapidement joué par Rodrigo De Paul. Longtemps devant, l'équipe d'Udine aurait même pu doubler la mise à plusieurs reprises, dont cette belle tentative de loin de Jens Stryger Larsen (66e)..

27 buts en Serie A pour Cristiano Ronaldo

Mais en face, Cristiano Ronaldo n'avait plus marqué depuis trois matchs. Une anomalie statistique pour le Portugais, qui a encore sauvé les siens d'une défaite qui aurait pu être préjudiciable. C'est sur penalty que CR7 a égalisé (81e), à la suite de son coup-franc touchant un coude adverse.

Cristiano Ronaldo n'en demandait pas tant pour inscrire son 26e but de la saison en Serie A. Puis l'attaquant de la Juventus a ajouté le 27e, soit sa 34e réalisation toutes compétitions confondues, mettant sa tête (89e) sur un centre d'Adrien Rabiot, entré en jeu quelques minutes plus tôt (84e). Un doublé de Cristiano Ronaldo pour faire taire les critiques qui l'entouraient ces dernières semaines.

Après 34 journées, le club de la Vieille Dame reste à la 3e position du championnat, avec 69 points. L'Atalanta, 2e, et l'AC Milan, 4e, partagent aussi le même nombre de points, rendant alléchante cette fin de saison pour les places en Ligue des champions, alors que Naples, 5e, n'est qu'à deux unités de ce trio. Le prochain rendez-vous s'annonce d'autant plus décisif pour Ronaldo et ses coéquipiers, avec la réception dimanche prochain (20h45) de l'AC Milan.