Mercato: Cristiano Ronaldo tenté par le Napoli?

Mis à l'écart du groupe du côté de Manchester United après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham la semaine dernière, Cristiano Ronaldo est plus que jamais sur le départ. Dans cette optique, une nouvelle aventure à Naples pourrait être d'actualité, selon The Sun.

Clap de fin entre Cristiano Ronaldo et Manchester United? Le point de non-retour semble avoir été atteint après que l'attaquant portugais a été écarté du groupe professionnel. La semaine dernière, après avoir refusé d'entrer en jeu contre Tottenham, la star portugaise a reçu l'odre de ne plus s'entraîner avec les professionnels jusqu'à nouvel ordre. Sondé par Naples l'été dernier, sans que cela n'aboutisse, Cristiano Ronaldo serait intéressé par une aventure au Napoli dès cet hiver, d'après The Sun.

>> Les infos mercato EN DIRECT

Plusieurs clubs de Premier League auraient été contactés, mais ils jugeraient trop risqué de tenter le pari Ronaldo. Une source aurait déclaré à SunSport: "Chelsea s'est intéressé à Ronaldo cet été, mais il n'est plus sur leur radar."

La piste la plus plausible désormais pour l'attaquant portugais semble se dessiner du côté de l'Italie, où Naples réalise un excellent début de saison. Le nom du portugais est également cité aux Etats-Unis.

Naples domine tous les classements

Le début de saison de Naples est exceptionnel, sous la houlette d'un Luciano Spalletti qui arrive à tirer le meilleur de son équipe. Naples est en tête de la Serie A, avec 29 points sur 33 possibles, et trois points d'avance sur l'AC Milan.

En Ligue des champions, le club napolitain est reçu 12 sur 12, avec quatre victoires en quatre matches, dont une de prestige contre Liverpool. Naples fait partie des trois équipes des cinq grands championnats, avec le PSG et le Real Madrid, a être invaincues cette saison.

"Ajouter Cristiano Ronaldo à leur équipe est une étape qui, selon eux, les aidera à rester en tête de la Serie A et à progresser dans la Ligue des champions", déclare une source au Sun, en précisant que "cela dépendra de la capacité du club à répondre aux exigences salariales du joueur". L'actuel plus gros salaire de Naples, l'international polonais Piotr Zielinski, empoche moins de 100 000 euros par semaine. Ronaldo touche un salaire hebdomadaire de près de 350 000 euros à United.

Cependant, The Sun précise qu'il pourrait accepter une baisse de salaire, désireux de retrouver du temps de jeu pour ce qui se dessine être sa fin de carrière, à moyen terme. Reste à voir si les différentes parties parviendront à trouver un accord. Cristiano Ronaldo qui foule la pelouse du stade Diego Armando Maradona semble en tous cas être le rêve d'une majorité de Napolitains.