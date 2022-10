Manchester United: l'avenir de Ronaldo en jeu ce mardi lors d'une réunion avec ten Hag ?

Après son coup de sang de la semaine passée, où il avait refusé d'entrer en jeu puis avait quitté le stade avant le coup de sifflet final contre Tottenham, Cristiano Ronaldo va s'entretenir avec son manager Erik ten Hag ce mardi matin.

L'heure des explications a sonné entre Cristiano Ronaldo et Erik ten Hag. Attendue lundi, la réunion entre les deux hommes doit finalement avoir lieu ce mardi matin à Carrington. Un entretien qui va être scruté de près par la presse anglaise, et pas que, tant elle pourrait influencer l'avenir proche du quintuple Ballon d'or.

Réunion au sommet pour CR7

Le Portugais devrait, sauf surprise, s'excuser de son comportement de la semaine dernière face à Tottenham (2-0), lors de la 12e journée de Premier League. Face aux Spurs, CR7, sur le banc au coup d'envoi, avait d'abord refusé d'entrer en jeu avant de quitter Old Trafford avant le coup de sifflet final. Un acte qui avait conduit le manager néerlandais des Red Devils à l'écarter de l'entraînement collectif, mais aussi du choc du week-end dernier contre Chelsea (1-1).

S'il avait tenté de faire amende honorable sur ses réseaux sociaux, sa soeur avait pris le relais pour critiquer ouvertement - mais sans le nommer - le coach de United. Depuis, les critiques n'ont cessé de se faire entendre à l'encontre du joueur, accusé d'excès d'individualisme et de ne pas accepter son déclassement depuis le début de saison (huit apparitions et 340 minutes de jeu en championnat).

De retour dans le groupe avant un départ en janvier ?

Selon les premiers échos, la direction de United et Ten Hag aimeraient conclure une "trêve" avec le joueur de 37 ans, pour le reste de la saison - il est sous contrat jusqu'en juin 2023 - ou au moins jusqu'en janvier. Si les pourparlers se passent bien, CR7 pourrait reprendre l'entraînement avec ses coéquipiers et jouer à domicile jeudi soir contre le Sheriff Tiraspol en Ligue Europa (sur RMC Sport).

Annoncé partant dès le prochain mercato d’hiver, et ce pour une destination hors du Vieux-Continent – les Etats-Unis ou un des pays du Golfe seraient des destinations désormais possibles selon AS –, un cador d’Europe et d'Angleterre serait intéressé, à savoir Chelsea.