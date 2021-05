Mercato : De Sciglio "espère continuer" à l'OL la saison prochaine

Prêté par la Juventus à l'Olympique Lyonnais jusqu'à la fin de saison, Mattia De Sciglio semble se plaire à Lyon. Dans un entretien accordé à Tuttosport, l'Italien a confié qu'il aimerait rester au sein du club rhodanien cet été.

Lyon a la côte. Prêté par la Juventus jusqu'à la fin de saison, Mattia De Sciglio s'est fait une place dans la rotation de l'effectif de Rudi Garcia et se plaît bien à Lyon. L'Italien de 28 ans n'envisage pas vraiment un retour au sein du club piémontais.

Dans un entretien accordé à Tuttosport, le défenseur polyvalent a évoqué sa saison avec l'OL, se disant très heureux sur le plan personnel. À deux journées de la fin du championnat, L'Olympique Lyonnais espère toujours un faux-pas de l'AS Monaco pour intégrer le podium et se qualifier en Ligue des champions. Mais pas de quoi décourager l'Italien qui amerait rester dans le Rhône.

"Je suis très heureux de ma saison actuelle à Lyon et j'aime ce club. Nous sommes proches de la Ligue des champions et il reste deux matchs pour atteindre cet objectif, en espérant un mauvais résultat de Monaco. Lyon est un super club, j'aimerais aussi rester la saison prochaine, ou tenter une nouvelle expérience à l’étranger."

Mais si l'OL veut conserver Mattia De Sciglio, des négociations avec la Juventus devront être entamées alors que le prêt de l'Italien ne comporte aucune option d'achat.

Aussi tenté par une expérience en Premier League

À 28 ans, Mattia De Sciglio ne semble pas réellement pressé d'effectuer son retour à la Juventus. Interrogé sur une possible nouvelle expérience s'il venait à ne pas être conservé par l'OL, l'ancien milanais ne ferme pas la porte à une arrivée en Premier League, un championnat qui le "fascine".

"Peut-être en Angleterre. La Premier League me fascine et j’ai toujours eu un faible pour Chelsea. Mais maintenant, je n’ai que l'OL et la fin de la saison en tête. Si je devais me noter depuis mon arrivée en France, je dirais un 8 sur 10. J'espère continuer ici et cette équipe a beaucoup de qualités, ce n'est pas un hasard s'ils éliminent l'année dernière la Juve et Manchester City en Ligue des champions."

L'Italien a aussi évoqué l'avenir de son partenaire à Lyon, Memphis Depay. En fin de contrat à l'issue de la saison, le Néerlandais va quitter l'OL et est annoncé avec insistance du côté du FC Barcelone. Mais Mattia De Sciglio le verrait très bien à la Juventus.

"Memphis est un attaquant international, c'est logique qu'il soit dans la short-list de très gros clubs. Je trouve qu'il serait très bien à la Juventus, même si nous n'en avons jamais vraiment parlé. Il a le potentiel pour jouer en Serie A, ça c'est sûr."