Juventus: Cristiano Ronaldo marque son 100e but et s'offre un nouveau record

A 36 ans, Cristiano Ronaldo a marqué le 100e but de sa carrière avec la Juventus, lui arrivé au club à l'été 2018. De quoi s'offrir pour le Portugais un nouveau record, devenant le seul joueur de l'histoire à avoir réalisé cette performance avec trois équipes différentes et la sélection nationale.

La Juventus a renoué avec la victoire ce mercredi, en déplacement sur le terrain de Sassuolo (3-1), pour le compte de la 36e journée de Serie A. Battu trois jours plus tôt par l'AC Milan, le club de la Vieille Dame reste toujours à la 5e place du classement, aux portes des places qualificatives pour la prochaine Ligue des champions.

Auteur du deuxième but de la soirée, Cristiano Ronaldo n'a eu besoin de personne pour inscrire le 100e but de sa carrière avec la Juventus, en 131 matchs disputés. Arrivé à l'été 2018 en provenance du Real Madrid où il avait tout gagné, la star portugaise a depuis ajouté à son palmarès deux Serie A et deux Super Coupe d'Italie.

Un départ cet été?

A cette occasion, Cristiano Ronaldo est devenu à 36 ans le premier joueur de l'histoire à avoir inscrit au moins 100 buts avec trois équipes différentes et sa sélection nationale. La même performance avait déjà été réalisée avec Manchester United, pour 118 buts en 292 matchs, et avec le Real Madrid bien sûr où il affiche 450 buts en 438 matchs. Avec le Portugal, il facture 103 buts en 173 sélections.

Venu pour ramener la Ligue des champions à la Juventus, Cristiano Ronaldo reste malgré tout sur trois échecs de rang en Europe avec ses coéquipiers. Il pourrait même ne pas la disputer la saison prochaine, alors qu'il reste deux matchs pour accrocher le top 4 pour la Juventus. Un échec, qui à un an de la fin de contrat de Ronaldo, pourrait signer la fin de son aventure turinoise, alors que des rumeurs de départ se multiplient à son sujet dans la presse italienne.