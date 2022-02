Barcelone: Aubameyang a demandé à Dembélé de rester avant de signer

Pierre-Emerick Aubameyang s’est entretenu avec Ousmane Dembélé avant de s’engager avec le FC Barcelone. Il lui a notamment de rester au club pour que les deux puissent reformer la même paire qu’à Dortmund.

En signant avec le FC Barcelone, Pierre-Emerick Aubameyang s’est offert deux coups en un. Il a signé avec le club de ses rêves tout en retrouvant son grand ami Ousmane Dembélé au mois de janvier. Le Français, engagé dans un bras de fer avec le club sur son avenir, s’est rapidement penché sur les chances de voir son ancien partenaire à Dortmund le rejoindre, quatre ans et demi après la fin de leur histoire commune en Allemagne. Ce dernier lui a retourné la demande.

"La vérité est qu'il m'a envoyé un message pour savoir si j’allais venir et je ne voulais pas le déranger car il était aussi dans sa situation mais nous avons continué à parler un peu", a confié le Gabonais dans une interview au Mundo Deportivo.

"Tu dois rester, mec!"

L’avant-centre, qui est arrivé en provenance d’Arsenal en janvier, savoure ces retrouvailles. "C'est quelque chose de très spécial parce que nous avons eu une année incroyable à Dortmund et c'est un joueur incroyable, poursuit-il. Ousmane est l'un des meilleurs avec le ballon et en tant qu'attaquant, il est incroyable. Pour dire la vérité, je suis vraiment content qu'il soit là et quand je suis arrivé là-bas, je lui ai dit: ‘Tu dois rester, mec’ (rires)."

>> Suivez toutes les infos mercato EN DIRECT

L’ancien joueur stéphanois ne se mouille pas, en revanche, sur les chances de voir Dembélé rester en Catalogne au-delà de l’été prochain. "Je ne sais pas, mais la seule chose que je peux dire, c'est que tout est possible dans la vie", explique-t-il. En fin de contrat en juin, Dembélé n’a pas prolongé et partira libre s’il ne le fait pas d’ici là. Face à cette situation, le club avait décidé d’agir en l’écartant de la compétition mais Xavi a finalement décidé de lui redonner sa chance. Il l’a même titularisé, dimanche à Valence (1-4), pour la première fois depuis le bras de fer engagé début janvier.