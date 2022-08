OL: fin du feuilleton, Cherki prolonge avec Lyon

Initialement lié avec l’OL jusqu’en 2023, Rayan Cherki prolonge cette semaine son contrat avec les Gones. Le milieu offensif de 19 ans s’est engagé pour deux années supplémentaires (dont une option) avec son club formateur.

Jean-Michel Aulas avait fait de la prolongation de Rayan Cherki un dossier présidentiel. Les récents messages d’affection publiés via les réseaux sociaux par le président de l’OL et le joueur de 19 ans ne laissaient plus de place au doute. C’est désormais signé. Le grand espoir des Gones a prolongé son contrat avec son club formateur selon les éléments du journal L'Equipe confirmés par RMC Sport.

L'Olympique Lyonnais communiquera pour officialiser la nouvelle ce vendredi soir. Si Rayan Cherki s'est engagé pour deux années supplémentaires, la seconde année (jusqu'en 2025) est optionnelle et liée à un certain nombre de matchs disputés lors de la saison 2022-2023.

Lyon voulait trois ans de plus, Cherki une seule année

Même si certains supporters lyonnais ont pu craindre un départ de Rayan Cherki lors du mercato estival, les négociations contractuelles n’ont pas traîné à cause de divergences salariales entre les différentes parties. Dès le mois de juin, l’international espoirs tricolore (quatre apparitions avec les U21) avait fait part de son optimisme pour son avenir dans la capitale des Gaules.

Un accord financier a rapidement été trouvé entre le clan Cherki et Lyon selon le journal L’Equipe. Toutefois, l’OL espérait voir son joyau signer un contrat de trois ans alors que l’entourage du joueur français est resté ferme sur une seule année fixe dans le nouveau bail. Ce qui a un peu ralenti l'avancée des discussions.

Lyon sécurise ses jeunes

Lancée dans une opération reconquête après avoir manqué la qualification européenne en 2021-2022, la direction rhodanienne a voulu rebâtir son équipe autour de plusieurs joueurs formés au club. Outre les retours des deux illustres anciens Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso lors du mercato, le président Aulas a blindé ses jeunes.

Avant Rayan Cherki, Maxence Caqueret avait lui aussi signé un nouveau contrat avec l’OL il y a quelques mois. Malgré l’intérêt de plusieurs grands clubs européens, la direction lyonnaise n’a pas non plus l’intention de vendre son latéral droit Malo Gusto et son défenseur central Castello Lukeba cet été. Les deux joueurs de 19 ans font déjà parties des titulaires réguliers de Peter Bosz et Lyon compte sur eux cette saison.