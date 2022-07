Mercato: Deulofeu ne devrait pas venir à l’OM

Cité parmi les prétendants pour rejoindre l’OM, l'ailier de l’Udinese, Gerard Deulofeu, devrait finalement s'engager à Naples selon la presse italienne. Un accord aurait été trouvé entre les Azzurri et le joueur.

L’OM attend toujours que son mercato se décante. Malgré le discours rassurant de son directeur de la communication Jacques Cardoze, le club olympien n’a enregistré que trois recrues, toutes en défense centrale: Samuel Gigot, Isaak Touré et Chancel Mbemba. Sur le front offensif, Gerard Deulofeu ne devrait pas renforcer l’effectif puisqu’il se rapproche de Naples, selon la Gazzetta dello Sport.

Un contrat de quatre ans l'attend à Naples

Annoncé dans le viseur du club olympien la semaine dernière par la presse madrilène, l’international espagnol (4 sélections) et ses agents auraient trouvé un accord de principe avec le Napoli pour un contrat de quatre ans et un salaire de 2,5 millions d’euros nets par saison, en plus de bonus. L’ancien espoir du Barça pourrait rapporter un peu moins de 20 millions à l’Udinese, à deux ans de la fin de son contrat.

Le club napolitain offre pour l’heure 16 millions d’euros mais espère d’abord vendre avant de recruter. Pour rappel, il s’est déjà séparé de son défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, parti à Chelsea contre 40 millions d’euros. L’Atalanta Bergame, Villarreal et le FC Séville avaient également été cités pour enrôler Gerard Deulofeu, qui ne devrait donc pas découvrir la Ligue 1 de sitôt.