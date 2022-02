Mercato: deux gardiens français dans le viseur du Barça pour concurrencer Ter Stegen

Le Barça souhaiterait bouleverser sa hiérarchie au poste de gardien de but pendant le prochain mercato estival. Si Marc-André Ter Stegen restera le titulaire indiscutable, le club catalan veut lui trouver une nouvelle doublure pour le concurrencer et penserait notamment à deux joueurs français.

Un phare dans la nuit. Au cœur de la très perméable défense du Barça (25 buts encaissés en 22 matchs de Liga), Marc-André Ter Stegen apparait comme l’une des rares satisfactions. Toujours aussi solide dans ses buts, le gardien allemand enchaîne les bonnes performances et a enfin prolongé son contrat avec le club catalan. Lié avec l’équipe blaugrana jusqu’en juin 2025, l’Allemand de 29 ans risque bientôt d’avoir affaire à un nouveau concurrent.

Pas convaincu par les numéros 2 et 3 de son effectif, le Brésilien Neto et Inaki Pena qui seront libres en 2023, le Barça envisage de recruter une nouvelle doublure pour Marc-André Ter Stegen lors du prochain mercato estival selon les informations du journal Mundo Deportivo. Parmi les joueurs visés, les deux Français Illan Meslier et Alban Lafont.

Meslier et Lafont pour le futur

Afin de concurrencer voire à terme de prendre la suite de Marc-André Ter Stegen, la direction blaugrana a identifié cinq profils. Point commun entre tous les joueurs ciblés, ils sont tous de grande taille et dépassent 1m90. Mais les deux Français ont l’avantage de constituer une solution très prometteuse pour le futur.

Installé par Marcelo Bielsa dans les buts de Leeds en Premier League, Ilan Meslier s’affirme de plus en plus comme l’un des meilleurs gardiens du football français. En 57 matchs disputés en D1 anglaise, l’ancien de Lorient a notamment signé 14 clean sheets. Petit hic, le gardien de 21 ans est sous contrat avec les Peacocks jusqu’en 2026.

Lui aussi auteur d’une belle campagne en Ligue 1 avec Nantes, Alban Laffont plait aussi au Barça selon le journal catalan. A 23 ans et avec un bail jusqu’an 2024, le gardien des Canaris parait un poil plus accessible (ou moins cher) que son compatriote.

Mais les deux jeunes Français pourraient aussi voir le Barça tenter sa chance pour un très jeune portier, le Belge Maarten Vandevoordt, révélation de la saison avec Genk et qui fêtera seulement ses 20 ans à la fin du mois de février.

Bounou et Dragowski difficiles à convaincre?

Parmi les cinq "grands" gardiens pistés par le Barça, le Marocain Yassine Bounou est le plus expérimenté et pourrait ainsi être vu comme une solution à moyen ou court terme pour les décideurs barcelonais. Mais il semble difficile de voir le joueur de 30 ans quitter une place de titulaire au FC Séville pour venir cirer le banc en Catalogne.

La situation se veut un peu similaire pour Bartlomiej Dragowski sous contrat pour encore 17 mois avec la Fiorentina. A moins qu’une nouvelle fin de saison décevante de la Viola en Serie A, seulement 8e du classement après 23 matchs, ne suffise à convaincre le Polonais d’accepter un rôle moins important au Barça. A 24 ans, un transfert vers la Liga lui permettrait de franchir un nouveau pallier dans sa carrière.