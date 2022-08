Mercato: Diallo (PSG), priorité de l’AC Milan en défense

Selon Sky Sport Italia, l’AC Milan a fait d’Abdou Diallo (26 ans), défenseur du PSG, sa priorité pour se renforcer en défense. Le joueur est sur le départ de Paris, trois ans après son arrivée en provenance de Dortmund.

Les départs pourraient s’enchaîner au PSG. Alors que les milieux Idrissa Gueye (Everton) et Georginio Wijnaldum (AS Rome) semblent bien partis pour chercher d’air, un autre de leur coéquipier suscite l’intérêt d’un gros club européen. Selon Sky Sport Italia, l’AC Milan a érigé Abdou Diallo (26 ans) comme une priorité en défense. L’international sénégalais est passé devant les deux joueurs de Tottenham Japhet Tanganga (23 ans) et Sergio Reguilon (25 ans) dans l’ordre des préférences des dirigeants lombards.

Le joueur ouvert à un départ

Ceux-ci apprécient le profil de l’ancien Monégasque, capable d’évoluer dans l’axe mais aussi de dépanner dans le couloir gauche de la défense. Rien n’a filtré sur d’éventuelles négociations avec les dirigeants parisiens. Le PSG ne retiendra pas le joueur et ce dernier – barré par une très forte concurrence dans le secteur – est ouvert à un départ pour faire gonfler son temps de jeu en vue de rester compétitif avant la Coupe du monde 2022 qu’il disputera avec le Sénégal.

Diallo a rejoint le PSG en 2022 en provenance du Borussia Dortmund contre 32 millions d’euros et compte encore deux ans de contrat dans la capitale française. Dans un premier temps, il ne devait pas être retenu pour participer à la tournée du PSG au Japon afin de favoriser d’éventuelles négociations pour un départ. Christophe Galtier, nouvel entraîneur, l’avait finalement sélectionné et Diallo avait participé aux trois matchs amicaux sur place.

Il n’est en revanche pas entré en jeu lors du Trophée des champions remporté face à Nantes (4-0), dimanche à Tel-Aviv. Ces dernières semaines, le nom du défenseur a été cité dans plusieurs clubs, dont Naples, qui a finalement recruté le Sud-Coréen Kim Min-Jae pour palier le départ de Kalidou Koulibaly à Chelsea.