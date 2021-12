Everton: Digne écarté du groupe après un accrochage avec Benitez?

Absent lors de la réception d'Arsenal lundi dernier, le défenseur français d'Everton, Lucas Digne, aurait fait part de ses frustrations auprès de son entraîneur Rafael Benitez, qui l'aurait écarté du groupe en conséquence.

Lucas Digne a-t-il un problème avec Rafael Benitez? Et surtout, l'a-t-il fait savoir de manière trop véhémente? Absent lundi dernier lors de la victoire d'Everton face à Arsenal à Goodison Park (2-1), l'international français (28 ans) était "indisponible" selon son entraîneur.

Le coach des Toffees a donné plus d'indications sur l'absence du Français après la victoire face aux Gunners. "En tant que manager, vous devez prendre des décisions et vous devez faire votre sélection d'équipe. J'ai décidé que Ben Godfrey pouvait être une bonne option pour nous pour ce match. Il s'est très bien comporté, donc je suis très satisfait de cela. C'est tout. Le principal est d'être sûr que l'équipe est performante et que nous avons la bonne mentalité", a expliqué l'ancien entraîneur du Real Madrid en conférence de presse. Or, The Athletic rapporte que les deux hommes auraient eu un différend.

Digne frustré par la tactique

Mécontent de son utilisation sur le terrain, notamment son absence sur les coups de pieds arrêtés et son positionnement, Lucas Digne l'aurait fait savoir en espagnol et en public à son entraîneur, qui l'a donc écarté du groupe pour la réception d'Arsenal. En froid, les deux hommes ont une relation difficile depuis l'arrivée du technicien ibère en remplacement de Carlo Ancelotti, parti au Real Madrid l'été dernier.

Cet épisode, à quelques heures d'un match crucial, aurait été mal vécu par ses coéquipiers, qui se sont tout de même imposés dans les dernières minutes face à Arsenal. Prolongé la saison dernière jusqu'en 2025, Digne est l'un des joueurs les plus utilisés depuis le début de la saison. Titulaire lors de quinze matchs toutes compétitions confondues avec les Toffees, le latéral français a inscrit un but cette saison en Carabao Cup. Everton est actuellement 12e de Premier League avant de se déplacer à Crystal Palace ce dimanche.