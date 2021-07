Mercato: Dortmund chipe le jeune Abdoulaye Kamara au PSG

Le Borussia Dortmund a annoncé le recrutement du jeune milieu de terrain du PSG, Abdoulaye Kamara (16 ans), ce mardi. Le club parisien souhaitait faire signer un contrat pro à celui qui avait été retenu dans le groupe face au Bayern en Ligue des champions.

Un nouveau jeune footballeur quitte la France pour l’Allemagne. Le Borussia Dortmund a annoncé le recrutement du milieu de terrain, Abdoulaye Kamara (16 ans), ce mardi, en provenance du PSG. Il a passé sa visite médicale avec succès avant de signer un contrat "à long terme", dont la durée n’a pas été précisée.

"Abdoulaye est un joueur très talentueux et encore très jeune qui s'est récemment entraîné régulièrement avec les pros à Paris, présente Sebastian Kehl, en charge des joueurs sous contrat à Dortmund. Nous espérons qu'il se développera désormais chez les adultes et passera à l'étape suivante."

Formé au PSG, Kamara n’a pas jamais joué un match officiel avec les pros même s’il avait participé à un amical face à Sochaux à l’été 2020. Il a surtout été retenu par Mauricio Pochettino dans le groupe pour le quart de finale aller de la Ligue des champions sur le terrain du Bayern Munich (2-3), le 7 avril dernier en raison des nombreuses absences dans le groupe (Bernat, Florenzi, Franchi, Icardi, Kurzawa, Michut, Simons, Paredes et Verratti).

Il n’était pas entré en jeu mais avait suivi au plus près l’exploit parisien aux côtés de ses habituels partenaires en U19 Kenny Nagera et Ismaël Gharbi, également convoqués pour cette rencontre.

Il imite Soumaïla Coulibaly quelques jours après son départ du PSG pour Dortmund

Ce départ est une nouvelle déception pour Paris qui souhaitait le convaincre de signer son premier contrat professionnel au club alors qu’il était en contrat aspirant. Mais le Bayer Leverkusen et le Borussia Dortmund étaient à l’affût. Et ce sont les Allemands de la Ruhr qui se sont montrés les plus convaincants.

A l’inverse de nombreux jeunes ayant intégré la préparation de l’équipe première, Kamara n’avait pas participé aux deux premiers matchs amicaux des Parisiens face au Mans (4-0) et Chambly (2-2) la semaine dernière. Il va désormais poursuivre sa carrière à Dortmund où il retrouvera un autre ancien jeune du PSG, Soumaïla Coulibaly (17 ans), qui a rejoint le club début juillet.