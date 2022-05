Mercato: Riou vers un retour à l’OL comme troisième gardien

Selon les informations de Ouest-France, Rémy Riou pourrait retrouver son club formateur, l’OL, pour devenir son troisième gardien. Le joueur de 34 ans, notamment passé par Auxerre, Toulouse et Nantes, arrive en fin de contrat avec Caen.

L’OL est en passe de trouver son troisième gardien pour la saison à venir. Et c’est un revenant puisque Rémy Riou, 34 ans, qui a quitté le club lyonnais en 2007 pour rejoindre l’AJ Auxerre, va s’engager selon les informations de Ouest-France. Sous contrat avec le SM Caen jusqu’en juin, il ne prolongera pas selon le quotidien régional après trois saisons passées en Normandie.

32 matchs de Ligue 2 cette saison

Formé à Lyon, Rémy Riou n’y a jamais joué en pro même s'il était remplaçant lors du Trophée des champions remporté face au PSG en 2006 (1-1, 5-4 t.a.b). Depuis, l’ancien international espoir (6 sélections) a défendu les couleurs de Lorient, Auxerre, Toulouse et Nantes avant de quitter la France pour la Turquie et Alanyaspor. Onze petits matchs et une saison plus tard, il s’est engagé avec Charleroi pour un bilan identique.

Revenu en France en 2019, du côté de Caen en Ligue 2, Riou a disputé 32 matchs de championnat cette saison, pour 36 buts encaissés. À 34 ans, il devrait donc retrouver l’élite pour un rôle de troisième gardien actuellement occupé par le jeune Kayle Bonnevie (20 ans). Anthony Lopes, titulaire habituel, arrivera en fin de contrat au terme de la prochaine saison, un an avant sa doublure Julian Pollersbeck.