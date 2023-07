Mercato: douze ans après, Oriol Romeu retourne au Barça

Le FC Barcelone officialise l’arrivée d’Oriol Romeu, milieu de terrain de 31 ans formé au club. Il arrive en provenance de Gérone contre un chèque d’environ 4,5 millions d’euros.

Le Barça tient sa troisième recrue de l’été, et son identité peut surprendre. Après avoir attiré Ilkay Gündogan et Inigo Martinez, le club catalan attire un nouveau milieu de terrain avec Oriol Romeu, qui évoluait dans le club voisin de Gérone et avait effectué sa formation à la Masia. Le joueur de 31 ans s’engage pour trois saisons, contre environ 4,5 millions d’euros, selon la presse locale, en en plus du prêt de Pablo Torre.

Une Ligue des champions au compteur avec les Blues

Longtemps dans la réserve blaugrana, il compte tout de même deux apparitions avec l’équipe première, en finale de Supercoupe d’Espagne en août 2010 et en Liga quelques mois plus tard. Puis il rejoint ensuite Chelsea pour y jouer deux saisons, remportant au passage la Ligue des champions en 2012 après avoir pris part à trois matchs de poule.

Romeu enchaîne ensuite des prêts à Valence et Stuttgart puis signe à Southampton pour y devenir un cadre durant sept saisons (256 matchs), avant de retrouver la Catalogne et Gérone l’année dernière. Sa clause libératoire a été fixée à 400 millions d’euros par le Barça. Le club débutera pour rappel sa préparation avec un duel face à la Juventus dans la nuit de samedi à dimanche, avant de se frotter à Arsenal, au Real Madrid, à l’AC Milan puis à Tottenham.