Mercato: Manchester United penserait à Dybala pour remplacer Ronaldo

Alors que Cristiano Ronaldo a fait part de ses envies de départ, Manchester United aurait contacté Paulo Dybala (28 ans), en fin de contrat depuis son départ de la Juventus Turin.

Manchester United travaille déjà en coulisses. Alors que Cristiano Ronaldo a fait part à la direction de ses envies de départ, les dirigeants des Red Devils sont entrés en contact avec Paulo Dybala, rapporte La Repubblica. L'international argentin (28 ans) est libre de tout contrat depuis son départ de la Juventus, le 30 juin. Le journal italien précise qu'Arsenal s'est également renseigné, tandis que la piste menant à l'Inter Milan patine, même si les Nerazzurri semblaient en pole pour accueillir la Joya.

232 matchs avec la Juve

Il y a quelques jours, l'Inter Milan aurait posé un contrat de quatre années promettant un salaire net de 6 millions d’euros par an sur la table des négociations. Après sept saisons sous le maillot de la Juventus, Paulo Dybala avait reçu un hommage émouvant de la part des Bianconeri. "Il est arrivé alors qu'il était une promesse jeune et talentueuse, et maintenant il salue la Juve apportant avec lui une richesse d'expériences qui ont fait de lui le champion qu'il est, lance la Juventus dans un communiqué. La carrière de Paulo Dybala va en effet se poursuivre loin de Turin."

En l'espace de sept saisons au club, Paulo Dybala aura porté à 232 reprises le maillot de la Juventus, pour 115 buts et 45 passes décisives et un total de 12 titres remportés. "Un grand parcours, celui vécu ensemble, fait non seulement de buts et de victoires, mais de grands matchs, de soirées inoubliables, de prestations d'une qualité absolue. Et pour tout cela nous le remercierons toujours", remercie le club turinois.