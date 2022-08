Mercato: le jeune espoir du PSG Edouard Michut file à Sunderland

Le jeune Edouard Michut (19 ans), qui n'entrait pas dans les plans de Christophe Galtier au PSG va s'engager à Sunderland, dans le cadre d'un prêt assorti d'une option d'achat.

Edouard Michut va s'engager en championship, à Sunderland. Comme indiqué par Fabrizio Romano, le milieu de terrain parisien de 19 ans va partir en prêt à Sunderland, avec une option d'achat de 5 millions d'euros, et un probable pourcentage à la revente.

Le club anglais, promu en Championship à l'issue de la saison dernière va accueillir le natif d'Aix-les-Bains, qui a suivi sa formation au PSG.

A l'écart depuis l'arrivée de Galtier

Avec Xavi Simons, Edouard Michut incarnait la relève du PSG. Les deux, piliers de l'équipe en Youth League, espéraient grapiller du temps de jeu la saison dernière, ce qui n'était pas vraiment le cas sous les ordres de Mauricio Pochettino. mais le changement de direction sportive n'a pas vraiment arrangé leur cas. Xavi Simons a été envoyé au PSV Eindhoven, et Michut a été publiquement recadré par Campos. Deux mois plus tard, les relations ne se sont aps arrangées et le jeune Fançais a donc trouvé une porte de sortie dans le nord de l'Angleterre, à Sunderland, promu en Championship, la deuxième division anglaise.

Le jeune joueur a participé à six matchs de Ligue 1 avec le PSG et huit matchs de Youth League.