Mercato: Emery valide la piste Cavani à Villarreal

Libre de tout contrat depuis son départ de Manchester United, Edinson Cavani devrait prochainement rebondir. Non pas à Nice, comme cela était un temps évoqué, mais à Villarreal, avec Unai Emery, qui n'a pas caché son enthousiasme à cette idée.

"Ce serait incroyable de lier le nom de Cavani à celui de Villarreal", s'est extasié Unai Emery, l'entraîneur du sous marin jaune, au micro de BeIN SPORTS. Voilà qui a le mérite d'être clair: Unai Emery aimerait énormément retrouver Edinson Cavani sous ses ordres, après leur collaboration au PSG.

Le technicien espagnol précise toutefois, dans l'extrait de l'interview, qu'il ne pourra y avoir de deal que si Cavani ne se montre pas trop gourmand: "il y a d'autres critères à prendre en compte, comme ses exigeances contractuelles (...) il a des offres de grosses équipes", a averti le Basque.

Riquelme vend la mèche

"A Paris, Cavani et moi avions une relation professionnelle. Parfois un peu plus personnelle, parfois un peu moins", confie Unai Emery. L'attaquant uruguyen brillait en tout cas sous les ordres du technicien espagnol, et faisait partie des meilleurs numéros 9 du monde. Il a inscrit 63 buts en deux saisons de Ligue 1 pendant cette période.

Son nom avait aussi circulé du côté de Boca. Riquelme, vice-président du club, a lâché à ESPN: "Cavani a été très clair avec moi, il m'a dit qu'il était d'accord avec Villarreal ou je ne sais quelle équipe."