Mercato: le PSG sur le point de prêter Rafinha à la Real Sociedad

Selon une information de Fabrizio Romano, que RMC Sport est en mesure de confirmer, le prêt de Rafinha par le Paris Saint-Germain à la Real Sociedad est en bonne voie.

Le premier mouvement du mercato hivernal du Paris Saint-Germain devrait être le prêt de Rafinha. D’après une information rapportée mercredi par le journaliste Fabrizio Romano, que peut confirmer RMC Sport, le club de la capitale est actuellement en discussions avancées avec la Real Sociedad pour le prêt du milieu de terrain brésilien. Rien n’est encore signé: il reste à déterminer si ce sera avec ou sans option d’achat et le montant de cette dernière.

Selon Romano, il s’agirait d’un prêt de six mois, jusqu’en juin 2022. Si les détails du contrat restent à finaliser, les deux clubs seraient "confiants" au sujet de la transaction. Le joueur faisait partie d’une longue liste d’éléments sur lesquels Mauricio Pochettino et Leonardo ne comptent plus cette saison et qui étaient placés sur la liste des transferts, comme Layvin Kurzawa, Sergio Rico ou Abdou Diallo.

Cinq matchs seulement cette saison

Heureux dans la capitale, malgré son maigre temps de jeu, le Brésilien est actuellement sous contrat jusqu’en juin 2023. Mais il ne semblait pas fermé à un départ, en cas d’offre intéressante aussi bien sportivement que dans le cadre de vie. Un départ à Saint-Sébastien pourrait remplir ces critères: il y retrouverait le championnat espagnol, celui dans lequel il a fait ses débuts professionnels avec le FC Barcelone.

Arrivé en provenance du Celta Vigo libre de tout contrat, en 2020, Rafinha avait bénéficié d’un temps de jeu assez important durant sa première saison, en rentrant dans la rotation (21 matchs de Ligue 1). Mais l’arrivée de Georginio Wijnaldum cet été, couplé au retour de blessures de plusieurs milieux, l’a fait reculer dans la hiérarchie en 2021: depuis le début de l’année, il n’a disputé que cinq matchs avec le PSG et aucun depuis la mi-octobre.