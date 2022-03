PSG: "Peut-être qu'ils n'avaient pas cette patience", Coman revient sur le traitement des jeunes

Invité du Canal Football Club, le Bavarois Kingsley Coman s'est exprimé sur le traitement des jeunes du PSG, qui quittent souvent le club car ils n'ont pas leur chance en équipe première.

Kingsley Coman a fait le bon choix. En quittant le PSG pour signer son premier contrat professionnel à la Juventus Turin en 2014, l'international français a fait faux bond à son club formateur pour s'épanouïr en Italie, puis au Bayern Munich. Un choix logique selon le principal intéressé. "Ce n'était pas financier. Je pensais que je méritais plus de temps de jeu. Cette situation, je ne pouvais pas l'avoir au PSG. J'avais demandé un prêt qui n'avait pas été accepté et c'est par la suite que j'ai pris cette décision", a confié Coman au Canal Football Club ce dimanche.

Un manque de patience ?

Alors que de nombreux titis parisiens quittent le nid assez tôt, le joueur du Bayern Munich a livré un premier indice sur la principale raison. "Chaque joueur a une évolution différente et c'est très compliqué de dire: 'ah oui, si on avait su'. Il y a des joueurs qui n'ont pas très bien évolué. Ce qui est difficile dans la situation du PSG, c'est qu'ils veulent des résultats tout de suite. Avec le développement des jeunes, on n'a pas de résultats tout de suite, il faut attendre trois ou quatre ans. Peut-être qu'ils n'avaient pas cette patience-là."

A titre d'exemple, quatre joueurs formés au Paris Saint-Germain figurent dans la liste des 23 de Didier Deschamps pour les prochains matchs amicaux de l'équipe de France face à la Côté d'Ivoire et l'Afrique du Sud: Mike Maignan, Moussa Diaby, Christopher Nkunku et donc Kingsley Coman. Un message d'espoirs pour les jeunes du PSG qui ont peu d'occasions pour briller cette saison ?