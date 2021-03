Mercato en direct: Dortmund réclamerait une fortune pour Haaland

Les huitièmes de finale de la Ligue des champions ne sont pas encore terminés que le mercato estival enflamme déjà les clubs. En attendant de voir Kylian Mbappé décider de son avenir au PSG, plusieurs stars suscitent de nombreuses convoitises. Cristiano Ronaldo est annoncé avec insistance sur le chemin d'un retour au Real et Zinedine Zidane a même été obligé de réagir. Au sein du club madrilène, le Portugais pourrait bien y retrouver Karim Benzema. Le Français s'est montré plutôt clair sur son envie de prolonger. En Italie, Franck Ribéry est pisté par le club de Monza où évolue déjà Mario Balotelli. En Ligue 1, Monaco pisterait l'un des plus prometteurs gardiens allemands et souhaiterait obtenir le prêt d'Alexander Nübel, doublure de Manuel Neuer au Bayern.