Mercato: Dortmund aurait fixé le prix d'Haaland

Le Borussia Dortmund aurait fixé un prix de 150 millions d’euros pour Erling Haaland selon le quotidien allemand Bild. Le buteur norvégien ne manque pas de courtisans pour le prochain mercato estival.

Arrivé en janvier 2020 en Allemagne après s’être révélé aux yeux de la planète foot à Salzbourg, Erling Haaland empile les buts avec le Borussia Dortmund et culminé déjà à 31 réalisations (et 8 passes décisives) en 30 apparitions cette saison.

De quoi attiser de nombreuses convoitises et pousser le BVB à se montrer inflexible. Si un départ à moyen terme semble inéluctable, le club de la Ruhr réclamerait au moins 150 millions pour le phénomène de 20 ans selon le quotidien Bild. Une belle plus-value potentielle pour un joueur dont l’arrivée avait été bouclée pour environ 20 millions d’euros.

Une prestigieuse liste de courtisans

Un montant avancé à la fois en raison des performances exceptionnelle du "cyborg" scandinave ainsi que d’un contrat qui s’achèvera en juin 2024. Néanmoins, l’agent de Erling Haaland, le sulfureux Mino Raiola maintient l’existence d’une clause de départ fixée à 75 millions d’euros pour son client et active à partir de 2022.

Avec un montant inférieur de moitié aux exigences de Dortmund voilà qui pourrait pousser les prétendants du Norvégien à patienter pour lancer les grandes manœuvres.

Une liste de courtisans qui comprendrait notamment le Barça du nouveau président Joan Laporta, le Real Madrid, Chelsea, Liverpool et aussi les deux clubs mancuniens de City et United. Outre le Real qui rêverait déjà de l’associer à Kylian Mbappé, les Red Devils et les Cityzens ne manquent pas d’arguments pour le convaincre.

Les pensionnaires d’Old Trafford sont entraînés par Ole Gunnar Solskjaer, avec qui Haaland a travaillé à Molde. Pour les Sky Blues, le passage d’Alf-Inge, père du prodige du BVB, pendant trois ans (2000-2003) pourrait jouer en leur faveur. Reste désormais à savoir si le prix fixé par Dortmund découragera les clubs intéressés par l’arrivée de Erling Haaland.

>> La Bundesliga est accessible via l'offre RMC Sport-beIN Sports