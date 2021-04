Mercato: la star Harry Kane menace de quitter Tottenham

Lassé d’être le buteur d’une équipe qui ne gagne pas de titre et pourrait en plus ne pas participer à la prochaine Ligue des champions, Harry Kane menace de quitter Tottenham, selon The Athletic.

Harry Kane ne veut plus attendre, sa patience a atteint ses limites. Selon The Athletic, l’international anglais de 27 ans veut mettre la pression sur Tottenham pour un transfert cet été, si les Spurs ne parviennent pas à se qualifier pour la Ligue des champions.

Tottenham est 6e, à trois points de la quatrième place, occupée par Chelsea, la dernière qui qualifie directement un club pour la C1. Un rang que Tottenham n’est même pas sûr de conserver à l’issue de la 30e journée puisqu’un choc face à Manchester United se profile dimanche après-midi (17h30).

Kane se surpasse en 2020-2021

Frustré par le manque de trophées et la perspective de ne pas participer à la plus prestigieuse des compétitions européennes pour la deuxième saison consécutive, Kane est décidé à bouger. L’attaquant anglais a faim de titres.

Et on ne peut pas dire que la forme actuelle de son équipe soit en adéquation avec son rendement personnel, le prolifique avant-centre ayant inscrit 29 buts et délivré 16 passes décisives en 41 matchs cette saison. Harry Kane est toutefois lié par un contrat avec les Spurs qui court jusqu’en 2024, dont il ne sera pas facile de se défaire.

La tentation de l'étranger

Aux yeux de ses dirigeants, Harry Kane n’est pas sur le marché. Et la décision finale sera celle de Daniel Levy, annonce The Athletic. Le président du club, réputé pour être un homme dur en affaires, pourrait exiger des sommes extravagantes.

Très éloignées des 120 millions d’euros de sa valeur marchande estimée par Transfermarkt, alors que le joueur vaudrait actuellement entre 70 et 90 millions d’euros selon l’observatoire du football CIES.

Le marché des attaquants s’annonce très agité cet été, avec déjà de nombreux joueurs convoités ou annoncés sur le départ. Le jeu des chaises musicales pourrait permettre à Harry Kane de s’envoler définitivement. The Athletic précise d’ailleurs que, si sa volonté est de rester en Premier League, Kane n’exclut pas pour autant une expérience à l’étranger.