Mercato: le Barça et l’Atlético étudieraient un échange Griezmann-Saul

L’Atlético et le Barça, qui tente désespérément de libérer de la masse salariale, étudient la possibilité de conclure un échange entre Saul Niguez et Antoine Griezmann, selon Mundo Deportivo.

Ce pourrait être la bombe de l'été: un échange entre l'Atlético et le FC Barcelone pour Antoine Griezmann, avec Saul Niguez comme monnaie d’échange. Secoué par des difficultés financières qui l’empêchent de prolonger Lionel Messi, le Barça doit se séparer de plusieurs joueurs, dont l’attaquant français, afin d’alléger sa masse salariale.

"Je ne sais pas quelles décisions seront prises à la fin car le plus important, c'est que Messi reste avec nous", a lâché vendredi un Ronald Koeman très évasif. La phrase est finalement très lourde de sous-entendus, et on comprend que la priorité absolue est de prolonger Messi, quoi qu’il en coûte.

Le champion du monde Antoine Griezmann, qui n’a jamais vraiment trouvé sa place à Barcelone depuis son arrivée en 2019 (il est sous contrat jusqu'en 2024) pourrait en faire les frais. L’échange avec Saul Niguez aurait déjà été envisagé par les deux clubs. Saúl Niguez, de son côté, étudie toujours sérieusement l'option d'un départ.

Il y réfléchit même depuis un certain temps, selon Mundo Deportivo, et seule l'absence d'une offre satisfaisante pour l'Atlético a rendu son départ impossible jusqu'à présent. Ces dernières heures, Liverpool se serait positionné, avec l’intention de formuler une offre à hauteur de 40 millions d’euros, jugée insuffisante par l’Atlético.

Manchester City aux aguets

Doublé par le PSG dans la dernière ligne droite du dossier Wijnaldum, le Barça est toujours en quête d’un milieu de terrain. Seul un prêt, qui pourrait rentrer dans le cadre des limites financières du Barça, pourrait permettre une telle opération, alors que le club est tenu d’alléger sa masse salariale.

Or, Griezmann est l’un des plus gros salaires du club. Les émoluments de l’international français constitueraient d’ailleurs un frein à un potentiel retour à l’Atlético. Sauf s’il consent à baisser son salaire, ce dont est convaincu Mundo Deportivo. L’opération est loin d’être évidente, mais les deux clubs l’étudient car elle présenterait des avantages pour tout le monde.

>> La Liga est disponible via l'offre RMC Sport-beIN Sports

Le Barça pourrait combler un manque à un poste qu’il avait ciblé tout en répondant à son impératif de réduction des dépenses. Quant à Antoine Griezmann, il retrouverait un club qui l’a fait roi (2014-2019), le hissant au sommet sous les ordres de Diego Simeone, jusqu'en finale de la Ligue des champions (2015-2016).

Reste à savoir quelle serait la réaction des supporters rojiblancos. Manchester City, qui a prévu d’investir massivement cet été pour se renforcer dans les prochains semaines, et continuer à progresser dans la hiérarchie du football mondial, serait également très attentif à la situation d’Antoine Griezmann.