Equipe de France: Le Graët estime que Benzema aurait dû revenir plus tôt

Dans une interview au Figaro, le président de la FFF, Noël Le Graët, fait le bilan de l'Euro 2021, et évoque le retour de Karim Benzema. Le dirigeant, qui salue le comportement de l'attaquant, estime qu'il aurait dû revenir chez les Bleus un peu en amont pour travailler les automatismes.

Noël Le Graët n'a aucun regret quant au retour de Karim Benzema en équipe de France. Au contraire. Dans une interview accordée au Figaro ce jeudi, au cours de laquelle il dresse le bilan tricolore à l'Euro 2021, le président de la FFF évoque le cas particulier de l'attaquant madrilène. En faisant comprendre qu'il aurait peut-être été judicieux de le rappeler chez les Bleus un peu avant la compétition.

"On a évoqué le sujet ensemble (avec Didier Deschamps), et on est arrivé à la même conclusion, peut-être qu'il aurait dû faire un ou deux matchs de plus avant, glisse le dirigeant. Mais c'est comme ça."

"Didier a eu raison de le prendre"

Si "KB9" - buteur à quatre reprises durant l'Euro 2021 - a dû attendre son cinquième match pour débloquer son compteur, Le Graët assure qu'il s'est immédiatement intégré dans le groupe. Vite, et bien. "Quand Didier a décidé de le rappeler, Benzema a fait des bonds de joie, souligne-t-il. Il a été super bien accueilli et il a été parfait dans la vie de groupe. Tout le monde l'a remarqué. Karim est un grand professionnel et un homme de qualité. Didier a eu raison de le prendre."

Et d'évoquer ses retrouvailles avec l'ancien Lyonnais: "On ne s'était pas vu depuis plusieurs années (plus de 5 ans), c'est le seul qui m'a fait la bise malgré les masques. Il était content d'être là, m'a remercié et a dit qu'il ferait le maximum. Il n'a eu aucune revendication. Il a eu un très très bon comportement."