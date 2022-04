PSG: une porte de sortie en Italie pour Paredes?

La presse italienne relance la rumeur d'un départ de Leandro Paredes du PSG vers la Serie A lors du mercato estival. Forfait jusqu'à la fin de saison, le milieu italien plairait toujours à l'Inter Milan.

Leandro Paredes a peut-être joué son dernier match avec le PSG lors du carton contre Lorient le 3 avril (5-1). Sorti à quelques instants de la mi-temps face aux Merlus, le milieu argentin a ensuité été opéré d'une pubalgie et ne rejouera plus de la saison. La victoire contre le club breton pourrait constituer sa dernière apparition sous le maillot francilien alors qu'un départ lors du mercato estival semble se préciser.

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, Leandro Paredes reste une cible de choix pour l'Inter Milan. Le club lombard souhaiterait en faire le complément de Marcelo Brozovic dans l'entrejeu. Le quotidien italien insiste également sur le montant d'une telle opération, loin des prix souvents évoqués pour le milieu parisien.

Paredes disponible à prix réduit

Arrivé au PSG en janvier 2019 en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg, Leandro Paredes n'a jamais su se rendre indiscutable dans l'entrejeu du club francilien. Si le joueur formé à Boca Juniors a coûté près de 40 millions d'euros, Paris consentirait le céder pour seulement 15 millions selon les éléments de la Gazzetta. Une belle opération pour les Nerrazzuri qui s'expliquerait par deux raisons.

Libre en juin 2023, Leandro Paredes ne fait pas partie des cadres de Mauricio Pochettino. A un an de la fin de son contrat, et même si l'entraîneur venait à partir pendant l'intersaison, sa prolongation ne constitue pas une priorité. Surtout si le PSG confirmait ses ambitions à son poste lors du mercato avec un recrutement de Paul Pogba ou d'Aurélien Tchouaméni.

Un gros salaire en moins à Paris

Le PSG semblerait donc prêt à accepter une offre au rabais pour l'international argentin aux 44 sélections. Si Paris risque bien de faire une moins-value sur la vente du bouillant milieu (six cartons jaunes en 22 apparitions toutes compétitions confondues), le club de la capitale se débarasserait d'un salaire imposant de son effectif (environ 9 millions d'euros par saison).

Une économie non-négligeable alors que le club va devoir se soumettre au nouveau format du fair-play financier mis en place par l'UEFA. Avec de tels émoluments mais un niveau de jeu pas toujours suffisant, Leandro Paredes a souvent fait l'objet de rumeurs autour d'un départ et l'Inter Milan a régulièrement figuré parmi ses prétendants.

En janvier 2021, après l'arrivée de Mauricio Pochettino à Paris, l'idée d'un échange à trois équipes incluant Dele Alli (Tottenham) et Christian Eriksen (alors à l'Inter) a même fait l'objet de nombreuses spéculations en Serie A. Près de 18 mois plus tard et si l'Anglais comme le Danois ont déjà changé d'air, Leandro Paredes pourrait bien les imiter et rejoindre (enfin) l'Inter Milan. Passé par l'Italie entre janvier 2014 et juillet 2017, l'Argentin a notamment évolué au Chievo Vérone, à l'AS Rome ou encore à Empoli avant de filer en Russie puis de débarquer à Paris.