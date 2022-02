Mercato: ça se précise pour Haaland avec une date fixée et le Barça favori

Le Barça espère encore convaincre Erling Haaland de signer en Catalogne lors du prochain mercato estival. Si le dossier est compliqué, notamment sur le plan financier, le club blaugrana en a fait une priorité. De son côté, son agent Mino Raiola évoque une décision fin mars.

Vainqueur de l’Atlético (4-2) en Liga samedi, le Barça semble avoir bien débuté sa mue sur le terrain. Boosté par l’arrivée de Xavi Hernandez au poste d’entraîneur, le club catalan reste en course pour une qualification pour la prochaine Ligue des champions. Le mercato estival devrait également permettre de franchir un nouveau palier dans cette opération reconstruction, menée par le technicien et les dirigeants Joan Laporta et Mateu Alemany. Dans le viseur de l’équipe blaugrana se trouve, ni plus ni moins, l’un des joueurs les plus courtisés de l’été: Erling Haaland.

Après avoir raté le coche pour Alvaro Morata en appoint en janvier, Barcelone aurait décidé de revoir sa priorité au poste de numéro 9 et veut s’offrir le Norvégien de Dortmund, selon les informations du quotidien Sport. Sans surprise, le cyborg scandinave fait l’unanimité dans l’esprit des décideurs du Barça.

Une grosse concurrence et un réel impact financier

Malgré le recrutement de Pierre-Emerick Aubameyang et les signatures d’Adama Traoré et Ferran Torres lors du mercato hivernal, le club catalan souhaite encore renforcer le secteur offensif pendant l’été. Si le club doit encore faire face à des soucis, le contrat avec Spotify et le gros travail réalisé par les équipes du président Laporta depuis leur arrivée a permis de remettre de l’ordre dans les finances.

Plusieurs départs seraient considérés en internes, comme ceux d’Ousmane Dembélé, Sergi Roberto ou encore Memphis Depay. De quoi rendre possible cette arrivée sans plomber les finances. Surtout si derrière les retombées et le merchandising font rentrer de nouvelles liquidités dans les caisses.

Outre le fait de trouver une solution économique pour rendre possible un tel transfert, le Barça va aussi devoir griller la concurrence. Auteur d’un fantastique début de carrière, Erling Haaland fait déjà partie des meilleurs joueurs du monde. A seulement 21 ans, l’attaquant du BVB a déjà mis à ses pieds les cadors européens et fait l’objet des intérêts du Real, du PSG ou encore de plusieurs grands clubs de Premier League. Ses 23 buts en 20 apparitions toutes compétitions confondues cette saison n’y sont probablement pas étrangers.

Une décision fin mars selon Raiola

Du côté des motifs d’espoir, le club catalan entretient de bonnes relations avec Mino Raiola et certains dirigeants ont même déjà échangé avec le célèbre agent d’Erling Haaland. Sans livrer d’indice sur le nom du futur club de son protégé, le représentant aurait toutefois signifié que le sportif tiendra une place importante dans le choix du Norvégien.

Surtout, Mino Raiola a confirmé qu’il n’y aurait pas de jeu d’enchères autour d’Erling Haaland et que le buteur de 21 ans tranchera d’ici la fin mars ou durant les premiers jours du mois d’avril. Si le feuilleton autour de l’avenir de Kylian Mbappé risque de durer de longues semaines ou mois, on pourrait bien avoir à ne pas trop patienter pour le cyborg du Borussia Dortmund.