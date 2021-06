Mercato en direct: Der Zakarian à Brest, ça avance

Les discussions se pouirsuivent toujours entre l'AC Milan et l'agent d'Olivier Giroud, annonce Sky Sport Italia. Le club lombard propose toujours deux ans de contrat et cinq millions d'euros annuels à l'international français. Mais Chelsea a changé la donne en annonçant avoir levé l'option pour étendre le contrat de Giroud d'un an supplémentaire. Milan souhait toujours recruter l'ancien joueur d'Arsenal à condition qu'il soit libre. Il espère donc que les Blues libéreront le joueur de sa dernière année. Si tel n'était pas le cas, les Rossoneri penseraient à Edin Dzeko comme alternative.