Mercato en direct: les infos et rumeurs du 17 avril

Selon des informations du Daily Mail ce samedi, le PSG suivrait de près les prestations de Martin Satriano, actuellement du côté de l'Inter Milan. L'attaquant de 20 ans serait également dans le viseur du RB Leipzig mais aussi de plusieurs clubs anglais dont Manchester City et Chelsea. Avec huit buts et six passes décisives en 18 matchs cette saison avec les jeunes de l'Inter Milan, le jeune uruguayen s'est fait remarquer par Antonio Conte et pourrait débuter prochainement avec les professionnels. Mais l'Inter Milan, en proie à des difficultés financières, va devoir vendre cet été et pourrait bien céder le joueur même si le club fonde de grands espoirs sur sa pépite.