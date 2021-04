Bundesliga: le Bayern domine Wolfsburg et se rapproche encore du titre

Fraîchement éliminé de la Ligue des champions par le PSG, le Bayern a bien réagi ce samedi en s'imposant à Wolfsburg (3-2) lors de la 29e journée de Bundesliga. Les Munichois, qui ont vu Lucas Hernandez sortir sur blessure en fin de match, s'envolent vers le titre.

C’était le match d’après pour le Bayern Munich. Quatre jours après avoir été éjectés de la Ligue des champions par le PSG, les Bavarois ont passé leurs nerfs sur Wolfsburg (3-2), ce samedi, à l’occasion de la 29e journée de Bundesliga. Ce succès leur permet de faire un pas de plus vers un neuvième titre consécutif de champion d’Allemagne. À cinq journées de la fin de la saison, ils comptent sept points d’avance sur leur dauphin, le RB Leipzig, incapable de dominer Hoffenheim (0-0) vendredi.

Choupo-Moting encore buteur, Hernandez sorti sur blessure

Toujours diminué par de nombreuses absences (Robert Lewandowski, Leon Goretzka, Serge Gnabry, Corentin Tolisso, Niklas Süle ou encore Douglas Costa), le "Rekordmeister" a d’abord semblé se diriger vers une victoire tranquille à la Volkswagen Arena. Le score était de 3-1 à la pause après un doublé du jeune milieu offensif allemand Jamal Musiala (18 ans) et un but d’Eric Maxim Choupo-Moting, à l’affût sur une grossière faute de main du portier belge Koen Casteels. Déjà buteur cette semaine au Parc des Princes, l'ancien Parisien a confirmé sa bonne forme du moment et montré une nouvelle fois qu'il pouvait être une doublure intéressante pour Lewandowski.

Le Bayern s’est montré bien moins serein en seconde période. Revenus à 3-2 grâce à Maximilian Philipp, les locaux ont poussé pour tenter d’arracher un point. Mais ils ont manqué d'adresse dans le dernier geste, à l'image de cette frappe un peu trop croisée de l'ancien Montpelliérain Jérôme Roussillon. Et Manuel Neuer, comme à son habitude, a répondu présent. Seul bémol pour les Munichois : la sortie sur blessure, au bout du temps additionnel, de Lucas Hernandez. Visiblement touché à la jambe gauche sur un duel musclé, le champion du monde a dû céder sa place à Tanguy Kouassi.

Prochain rendez-vous pour l'équipe d'Hansi Flick: la réception du Bayer Leverkusen, mardi (20h30). Pour, peut-être, se rapprocher encore davantage du titre.