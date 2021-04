Mercato en direct: Pochettino "optimiste sur le fait que Mbappé reste" au PSG

Dans la foulée de la belle qualification du PSG pour les demi-finales de la Ligue des champions, Mauricio Pochettino a abordé la question de l'avenir de Kylian Mbappé dans le club francilien. Pour le Français comme pour Neymar, le coach argentin souhaite les voir rester.

"Le club met tout en œuvre pour garder Neymar et Mbappé. Je suis tout aussi optimiste sur le fait que Mbappé reste, a expliqué le technicien pour la Cadena Ser. Pour le club, la priorité est que les joueurs avec la qualité de Mbappé et Neymar restent. On ne pense pas à un plan sans ces joueurs."

Et d'ajouter sur un potentiel départ du Français vers le Real: "Après avoir partagé trois mois avec lui, je me battrai de toutes mes forces pour qu'il reste ici avec nous. Le club et moi, nous nous battrons pour qu'il soit avec nous."